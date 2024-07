Nueva mejora viaria para Milladoiro: renovarán las calles Seidón, Panasqueira y Pardiñeiros

La junta de gobierno de Ames vuelve a volcarse con O Milladoiro, dando luz verde al expediente de licitación de las obras de pavimentación en tres calles más la localidad: Pardiñeiros, Seidón y Panasqueira, por 103.354,81 euros (con IVA y dentro del POS+ 2024 de la Diputación de A Coruña). Se mejorará la capa de rodadura en un total de 5.350 metros cuadrados (como medio campo de fútbol), uniéndose a las mejoras ya ejecutadas en las rúas Muíño Vello, Agro do Medio, do Rego y de Abaixo, en las que se invirtieron 301.580 € con igual fin.

El concejal de Obras y Servicios Básicos, Gustavo Nieto, destaca que estas travesías son “moi transitadas”, mientras que el regidor Blas García se refiere a que con esta licitación esta actuación “comezamos a tramitar os expedientes de licitación dos proxectos incluídos no POS+ 2024, que foi aprobado no pleno do mes de febreiro. Trátase dunha importante actuación porque vai completar a mellora das rúas interiores do núcleo urbano do Milladoiro, iniciada xa a través do POS+ 2022”.

Alcance de las intervenciones

Las actuaciones contempladas en la calle Pardiñeiros tienen por objeto a mejora de la capa de rodadura en una superficie de 3.885 metros cuadrados. Con este fin se proyecta la ejecución de una capa de 5 centímetros de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 a toda la plataforma, previo fresado de 5 centímetros. La actuación se completará con la reposición completa de la señalización horizontal de la vía. En Seidón, por su parte, renovarán 495 metros cuadrados con un nuevo pavimento de hormigón de 15 centímetros de espesor en la superficie de 325 metros cuadrados y de 10 centímetros en la superficie de 170 metros cuadrados, sobre zahorra para su correcta nivelación, previa demolición de 355 metros cuadrados de firme existente.

Y en Panasqueira se renovará una superficie de 970 metros cuadrados con una capa de 5 centímetros de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 50/70 a toda la plataforma, previo fresado de cinco centímetros de la superficie actual.

Sin salir de la misma urbe, el centro de depósito de residuos del Punto Limpo de Novo Milladoiro registró 647 entradas el pasado mes, sumado 7.650 unidades de diferentes desperdicios. Destaca, además, la aportación de residuos de la construcción y madera, lo que vuelve a dar fe de las reformas que se están llevando a cabo en Ames. Así, fueron 2.467 kilos de restos procedentes de la construcción (hormigón, ladrillos y otros), y 2.234 kg de madera, así como 999 kilogramos de metales.