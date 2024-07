Silleda gestionó la retirada de un total de 1.300 toneladas de voluminosos ‘a domicilio’ en cinco años

Silleda lleva ya cinco años ofreciendo un servicio de recogida puerta a puerta de muebles, enseres y voluminosos para que los vecinos no se tengan que trasladar al punto limpio. Y Manuel Requeijo y Asunción García, ediles de Medio Ambiente y Medio Rural, acaban de hacer balance de este periodo, elevando a 1.300 el total de toneladas de residuos gestionados previa recepción de un total de 5.854 avisos de usuarios.

Para hacer uso de este servicio, los vecinos pueden llamar al teléfono gratuito 900 909 744 los días laborables entre las 9.30 y 13.30 horas “indicando a tipoloxía do material a recoller, e os servizos municipais indicaranlle o lugar, o día e a hora a partir da que deben deixar os seus residuos fóra da casa”, apuntan los técnicos. Eso sí, se limita a la recogida de residuos voluminosos domésticos, como muebles, electrodomésticos o juguetes. “En ningún caso se fará cargo de pneumáticos, restos de construción ou produtos perigosos, así como de calquera outro material que non poida ser tratado a partir do punto limpo”, precisan.

“Pasamos de ter preto de 200 avisos en 2019, o primeiro ano, ata os 1.200 que recibimos no 2023”, afirma Requeijo, mientras García se refería a la “redución” de vertederos lograda.