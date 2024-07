Estudan penalizar á empresa do lixo de Carballo por incumprir os servizos mínimos durante a folga

A corporación municipal de Carballo debaterá no pleno ordinario do 29 de xullo a proposta do grupo de goberno para incoar o procedemento que permita, se procede, a imposición de penalidades á empresa concesionaria do servizo de recollida e xestión do lixo por “cumprimento defectuoso do contrato”, ao entender que non se cumpriron os servizos mínimos durante a folga de xullo.

O Concello dará audiencia á sociedade UTE Carballo e á entidade bancaria avalista do contrato para que, no prazo establecido, presenten os documentos e alegacións que consideren convenientes, en cuxo caso solicitarase o informe correspondente aos técnicos municipais.

Lixo acumulado nunha das rúas de Carballo durante os días de folga / C. Carballo

Dende o goberno municipal aseguran que durante as xornadas de folga convocadas polos traballadores durante os meses de xuño e xullo establecéronse uns servizos mínimos que deberían prestarse por parte da empresa adxudicataria e que, segundo o informe emitido pola Policía Local tras realizar un seguimento das rutas de recollida establecidas, non se cumpriron.

O contrato asinado no 2012 entre o Concello e UTE Carballo establece que as faltas cometidas polo contratista penalizaranse con multas desde os 600 euros, nos casos máis leves, ata os 300.000, nos máis graves. Neste caso, “os técnicos municipais consideran que a infracción debería ser tipificada como moi grave, polo que, coa actualización do IPC, a sanción podería ir desde 32.648,92 ata 326.477,87 euros”, afirman. A maiores, a Administración local poderá descontar “as deducións que correspondan polos servizos non realizados, medios non aplicados ou servizos prestados con calidade deficiente”.