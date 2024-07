Feridas varias persoas en Ribeira con petardos lanzados desde unha vivenda

A Policía Local de Ribeira procedeu na tarde do sábado ao balizamento do primeiro tramo da rúa Diego Delicado, dende a rúa de Galicia, para "salvagardar a integridade dos viandantes".

A medida foi adoptada despois de que no transcurso da madrugada do venres, e durante a xornada do sábado, se rexistraran varios incidentes polo lanzamento de petardos "barrenos" dende a fiestra dun inmoble desta rúa e cuxas explosións causaron feridas de diversa consideración a varios mozos.

Dende a Policía Local aseguran que xa hai unha investigación en curso para que o responsable destes actos responda deles diante da Xustiza.