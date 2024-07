Milladoiro celebra este luns a súa primeira "festa do neno e da nena"

A localidade de Milladoiro celebrará mañá luns a súa primeira ‘festa do neno e da nena’, unha xornada que forma parte das actividades na honra da Madalena e que está organizada pola Asociación de Festas 2024 San Xosé do Milladoiro.

A troula comezará ás 11 da mañá cun pasarrúas da man do grupo Son da Gaita e rematará arredor das 2 do mediodía. A partir das 4 da tarde, dará comezo o festexo para a rapazada na praza de Manuel Murguía, con inchables, pintacaras, touro mecánico e coches de pedal.

A partir das 18.30, repartiranse, de xeito gratuíto, lambetadas para pequenos e xa, como final da cita, realizarase a festa da escuma dende as 20.15 horas. Ademais, haberá sorteos para os adultos ao longo de toda a tarde.

5 días de gran festa

As Festas da Madalena de Milladoiro darán comezo oficial o vindeiro 2 de agosto, coa celebración da XIII edición do Millarock, que traerá á localidade amesá nomes como Dakidarría ou Biribirlocke, ademais de diversos obradoiros didácticos para os máis pequenos. Na xornada seguinte, o 3 de agosto, ademais de continuar coas festas coa actuación da Orquestra Metrópolis, tamén se celebrará en Milladoiro a semifinal do Canta con Ames.

Os días de maior troula na localidade amesá serán o domingo 4 de agosto, coa actuación de El Combo Dominicano, e o luns 5, co espectáculo da Orquestra Panorama, dúas das maiores orquestras de Galicia. Para a última xornada en festas, O Milladoiro contará coa orquestra Gran Parada.