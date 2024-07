Os taxistas do Pino e Boqueixón, en loita: esixen dar servizo no aeroporto

Dende hai catro anos, os taxistas do Pino e Boqueixón, sobre todo os primeiros, están a reivindicar o poder realizar o seu traballo nun lugar que, en boa parte, tamén lles pertence aos seus concellos: o aeroporto de Santiago. Unha reclamación que, nos últimos meses e particularmente en datas de especial afluencia turística, cobrou máis sentido que nunca, xa que por momentos o servizo de taxis da capital galega non é quen de satisfacer a demanda existente.

Así, unha posible solución ante os problemas para atender as elevadas cifras de visitantes que recibe o Rosalía de Castro, ao que xa chegaron máis de 1,7 millóns de pasaxeiros no que levamos de ano, vén desde dous concellos limítrofes a Santiago: O Pino e Boqueixón, en cuxos territorios se sitúa parte das instalacións aeroportuarias. No Pino sitúase o 40% do terreo da terminal, maioritariamente as pistas de despegue e aterraxe, e Boqueixón conta aproximadamente cun 15%, incluíndo a subministración de auga nas instalacións.

Na actualidade, só poden operar no aeroporto os 144 taxistas con licenza en Santiago, o que fai que os profesionais doutros concellos teñan que rexeitar as chamadas que reciben a diario pola súa proximidade ás instalacións.

Esta reclamación por parte dos taxistas do Pino foi levada ao pleno municipal o pasado mes de xuño, sendo aprobada por maioría absoluta. Dende entón, como explica a este xornal David Balado, un dos catro taxistas que operan no Pino, están á espera dunha resposta ou novidade, pois non lles consta ningún tipo de reunión ou negociociación entre os os tres municipios implicados, a pesar da boa disposición expresada no seu momento por O Pino e Boqueixón.

Íñigo Blanco, tamén taxista no Pino desde 2013, apunta a que eles só piden o que lles corresponde; “somos catro fronte 140, non estamos pedindo que nos dean algo que non é noso”. A realidade, di, é que, co alto tráfico de pasaxeiros no aeroporto, a xente reclama os seus servizos. “Somos conscientes de que non é a solución á falta de taxis, pero a xente que nós moveríamos serían clientes que estarían atendidos”, afirma.

Ante a cantidade económica que pode supor non efectuar este servizo, Blanco apunta que depende moito das condicións coas que puideran actuar, mais estima que poden estar perdendo “entre 15.000 e 40.000 euros anuais”. “Eu nunca pensei no aspecto económico, miras polo ben da clientela e polo teu ben de traballar tranquilo”, engade David Balado.

Aos profesionais do Pino súmase Roberto Junquera, taxista na localidade veciña de Boqueixón e que leva no oficio varios anos. A Junquera tamén lle gustaría poder operar algún día no aeroporto ademais de manter a súa carteira de clientes habituais. Apunta a que hai días que non ten tantos servizos e podería traballar sen problema no aeroporto sen descoidar o seu municipio.

Por outro lado, os tres profesionais coinciden en que é habitual que moitos dos clientes que se desprazan ata o aeroporto xa reserven taxi para o seu regreso, pois o máis recorrente é que non haxa vehículos na parada do aeroporto.

A pesar de que o Concello de Santiago solicitou a finais do mes de maio a creación de 29 novas licenzas de taxi, os profesionais da capital galega apuntan a que o servizo está ben atendido e que, ademais, non hai necesidade de que veñan taxistas doutros concellos a realizar o servizo.

Unha loita con historia

Houbo un momento no que os taxistas destas localidades si tiñan permitido operar no aeroporto, alá polos anos 80, cando era o Goberno central o que tiña as competencias sobre todo o relacionado coas licenzas dos taxis. Anos máis tarde, a competencia pasou a ser das comunidades autónomas, neste caso da Xunta de Galicia, e nese cambio, a dirección do aeroporto alegou que o centro administrativo das instalacións e onde se xera o tráfico de pasaxeiros estaba no Concello de Santiago e, polo tanto, só podían operar na terminal os taxis deste municipio. Diante disto, David Balado pregúntase: “Se as pistas do aeroporto están no Pino e O Pino non deixa operar nas pistas, que sentido ten a área administrativa?”.

Na actualidade, e a pesar de que a competencia segue a ser da Xunta, para que se poida crear a chamada área de prestación conxunta que dicta a Lei do taxi, primeiro teñen que chegar a un acordo os concellos implicados, e sempre ten a última palabra a localidade con máis habitantes, neste caso Santiago.

