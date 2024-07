Aplican a eutanasia a un can moribundo que foi abandonado na rúa en Ribeira

A Policía Local de Ribeira vén de denunciar e lamentar un novo caso de maltrato animal, logo de achar un can moribundo abandonado na vía pública, ao que os servizos veterinarios se viron na obriga de practicarlle a eutanasia.

Era un can de raza presa canario que, ao parecer, tiña un tumor no esófago que lle impedía alimentarse adecuadamente, e ao que, "non se lle subministrou ningún tratamento", segundo a Policía Local.

Lembran que os animais de compañía "son unha grande responsabilidade, por elo o pasado ano aprobouse a Lei 7/2023 de protección dos dereitos e o benestar dos animais". En Galicia, subliñan dende a Policía Local de Ribeira, "xa tíñamos a Lei 4/2017, de protección e benestar dos animais de compañía, a cal establece que non proporcionar aos animais os tratamentos necesarios para evitar o seu sufrimento, constitúe unha infracción grave, cunha sanción de 501 a 5.000 euros, dependendo de factores como o ensañamento, crueldade, intencionalidade ou reincidencia no maltrato aos animais".

Este, din, "foi o caso deste can" , polo que apelan á concienciación cidadá e "se alguén non se pode fracer fronte á responsabilidade que supón coidar dun animal de compañía, que non a a asuma". O trato que reciben os animais, tanto salvaxes como de compañía, "é un reflexo do avance dunha sociedade en canto a valores cívicos se refire", conclúen.