Arrincan dúas papeleiras e seis balizas de iluminación no paseo marítimo de Caión

O paseo marítimo de Caión (A Laracha) volveu ser obxecto dun acto vandálico producido durante a noite do domingo ao luns, coincidindo co segundo e derradeiro día da celebración das festas do Corpus e da Virxe do Carme.

Unha das papeleiras arrincadas e tiradas á beira do paseo / C. Laracha

Como resultado do mesmo, o tramo máis próximo ao aparcamento principal da praia das Salseiras amenceu con seis balizas da iluminación pública rotas e tamén dúas papeleiras de madeira. O Concello da Laracha volve solicitar a colaboración cidadá para tratar de dar co responsable ou responsables do sucedido.

Desde o Concello laméntase o sucedido por tratarse dunha acción “que se repite nos últimos veráns e que, ademais de supoñer un gasto para as arcas municipais, afecta aos servizos públicos que se ofrecen en Caión á veciñanza e tamén aos turistas e visitantes”.

En días pasados, o Concello de Laxe denunciou tamén un acto similar que afectou á piscina municipal, na que os vándalos destrozaron un dous baños, arrincaron unha porta e introduciron no vaso, cheo de agua, un cable conectado á rede eléctrica da instalación.