As Parrochas Papudas gañan o Jran Premio Ícaro da Festa da Dorna de Ribeira

A Festa da Dorna de Ribeira viviu este luns un dos actos máis esperados: o XXXII Jran Premio Ícaro de voo sen motor. Centos de persoas seguiron desde a zona portuaria os divertidos chapuzóns das peñas que, un ano máis, amosaron a súa creatividade e un gran sentido do humor.

O dragón negro de Parrochas Papudas, vencedor no Jran Premio Ícaro / Cedida

Finalmente, o xurado, que non o tivo fácil, elixiu como mellor voo o das Parrochas Papudas, mentres que Os Pintos Joden Quintos fixéronse co segundo premio e os Backstreet bois completaron o podio, aínda que tamén levaron premio Arria o Jallo (cuartos clasificados) e Os Corsarios da Barbansa (quintos).

Dragón púrpura, de Os Pintos Joden Quintos, segundo clasificado / Cedida

A proba disputouse nunha soleada tarde, despois da divertida xornada do domingo, na que se celebrou o Jran Prix de carrilanas no que os participantes fixeron as delicias dos asistentes que ateigaron as beirarrúas da rúa Alcalde Fernández Bermúdez.

Avión dos Backstreet bois, terceiro clasificado / Cedida

A xornada do luns complementouse coa Batalla de jalos dorneiros e o concerto de John Pollón & Friends. Para este martes están programados o concerto de The Tetas e o Trinautlón dorneiro. O mércores, festivo local en Ribeira, as actividades trasládanse á praia de Coroso, onde se celebrará a Rejata de embarcasións feitas á machada. Pola noite, actuarán Mojinos Escozíos e Quinkillada.