As podas defectuosas, detrás do agónico estado da carballeira de Santa Minia en Brión

O Concello de Brión leva xa desde o mes de marzo coa repoboación da carballeira da Santa Minia e, ante a celebración da romaría dentro de dous meses, xorde a pregunta de se estará todo listo para a data máis sinalada na localidade. A día de hoxe, a resposta é incerta e todo está en mans da natureza.

Unha nova caída da rama dun dos carballos afectados pola Armillaria mellea moi preto da biblioteca municipal, esta pasada semana, volveu poñer o foco sobre o estado dos traballos que se están a realizar.

Este fungo é unha enfermidade para a cal non hai cura posible e provoca a putrefacción do sistema radicular do carballo e, en consecuencia, a morte final da árbore pola imposibilidade de poder absorber auga nin os nutrientes do chan.

Nalgunhas situacións, o propio carballo de maneira natural decide desprenderse dalgunha das súas ramas como forma de supervivencia, como o sucedido días atrás.

Permiso para a mostra e análise de 40 carballos

Tras este novo incidente, Patrimonio deu o permiso definitivo para levar a cabo a denominada polo Concello como 'gran actuación', un proceso moi longo de mostras e análises aos 40 carballos do lugar.

Esta intervención consiste en tomar 3 mostras de cada árbore (ramas, raíz e da terra ao seu redor) e envialas ao laboratorio da Estación Fitopatolóxica do Areeiro (Pontevedra) en quendas de 10 exemplares, pois a capacidade do centro impide envíar un maior número de mostras á vez.

Segundo apunta Afonso Touceda, o portavoz dos profesionais que levan desde o inicio neste proceso da carballeira, “hai que levalas escalonadas porque é material biolóxico que se degrada”.

Así mesmo, nas últimas semanas comezaron a plantarse os novos exemplares para repoboar a carballeira de árbores sas que permitirán ter unha carballeira forte nun futuro. Nesta primeira quenda, sementáronse oito novos exemplares de carballo xunto cunha herba natural que se está adaptando coidadosamente á zona para que as árbores medren con todas as garantías posibles.

Pendentes dos resultados

Por outra banda, as tomas fixéronse a finais do mes de maio e foron enviadas a comezos de xuño, polo que os primeiros resultados están a piques de chegar e, en base a eles, decidirase se finalmente hai que cortar os carballos ou non. Con todo, Afonso Touceda asegurou que talar todo “sería un escándalo” e, no caso de que os resultados foran negativos, só se talarían as árbores que estiveran en peor estado: “Nos casos de Patrimonio os procesos son moi lentos e non se poden tomar as mesmas situacións que en cuestións particulares”.

Plantación das novas ábores na carballeira de Santa Minia / Concello de Brión

Unha circunstancia evitable

A situación agónica que vive un dos símbolos máis identitarios do municipio brionés vén determinada por malas prácticas humanas, concretamente “polas podas mal feitas durante moitos anos”. Así o determinan os profesionais que levan meses traballando sobre o terreo. Con todo, na actualidade estanse facendo podas de seguridade para, sobre todo, evitar que se produzan máis incidentes como o acontecido esta semana pasada.

O peche da carballeira de Santa Minia, polo momento, é indefinido. “Son procesos que non teñen unha data de calendario e imos tomando decisións a medida que avanzamos e temos datos”, asegurou Afonso Touceda a este xornal. A pesar das asambleas veciñais realizadas por parte do Concello e da lona explicativa na entrada, os veciños preguntan con inquietude día si e día tamén cando poderán volver a gozar deste emblemático espazo natural e, en especial, se estará lista para as grandes festas do municipio a finais do mes de setembro.

O Concello encárgalle ao escultor Camilo Seira unha obra en homenaxe nesta contorna

O escultor Camilo Seira / Cedida

O escultor, entallador e pintor Camilo Seira, natural de Rois, realizará unha obra en homenaxe á carballeira de Santa Minia. O esbozo do proxecto está aínda no aire, mais o único que está claro é que será con madeira dos carballos xa retirados do lugar. “Foi unha boa idea que xurdiu por parte do Concello para poder aproveitar esa madeira”, explica. Unha madeira que Seira etiqueta como única e asegura que neste caso “é un material que ten moito que contar sobre Brión”.

A relación do artista co municipio vai máis aló da proximidade xeográfica entre a súa localidade de nacemento e Brión: “Acórdome cando ía con 8 anos en bicicleta con meus irmáns ata a carballeira e tamén todas as veces que fun tocar alí coma gaiteiro”. Ademais, Camilo Seira participa anualmente na cita cultural de ‘Encontro coa Arte’ que se realiza no Concello de Brión.

A pesar de non saber con exactitude en que vai consistir esta homenaxe, o escultor asegura que é un reto para el, pois a madeira de carballo galega é unha madeira particular e pode agochar moitas sorpresas dentro dela. “Esperemos que desta volta o azar inflúa ao noso favor”, sinala.

