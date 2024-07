A todo gas por Esteiro e Ribeira

A fin de semana festeira de Barbanza e Costa da Morte viviu este domingo unha xornada cargada de adrenalina e emoción. En Esteiro (Muros), milleiros de persoas presenzaron e aplaudiron aos intrépidos pilotos que competiron no XXV Gran Prix Carrilanas Esteiro, proba na que se inscribiron 80 bólidos artesanais nas tres categorías.

Milleiros de persoas seguiron o Gran Prix de Esteiro / Carrilanas Esteiro

Debido á choiva, o sábado tivo que aprazarse a Pole, que se celebrou na tarde do domingo, acadando o primeiro posto na parrilla de saída Anxo Gómez, da escudería A Xeilana, que confirmou despois na proba proclamándose campión da modalidade raíña de carrilanas rápidas.

Unha das orixinais carrilanas que puideron verse en Esteiro / Carrilanas Esteiro

Na categoría de lentas, a máis veloz foi a carrilana pilotada por Juan Francisco Dosil Martínez, exercendo de copilota Iria Mercedes Lorenzo, da escudería A Javilla. E na proba infantil impúxose, por segundo ano consecutivo, Pablo Molinos, da escudería Kitos Sport.

A proba das carrilanas rematou cunha gran mexilloada / Carrilanas Esteiro

A última xornada desta cita, declarada Festa de Interese Turístico Nacional, contou coa animación musical de Mekanika Rolling Band e Monoulious DOP, e rematou cunha degustación de produtos típicos da terra e unha mexilloada organizada pola Asociación Esteirana de Carrilanas.

Unha das enxeñosas carrilanas que desfilaron por Ribeira / Cedida

As carrilanas foron tamén as protagonistas da Festa da Dorna, de Ribeira, onde este domingo se celebrou o xa tradicional Jran Prix, no que os participantes fixeron as delicias dos asistentes que ateigaron as beirarrúas da baixada pola costa da rúa Alcalde Fernández Bermúdez. Neste caso, máis que pola velocidade, as carrilanas destacaron pola creatividade dos seus autores e pola simpatía e retranca dos seus pilotos e copilotos, que fixeron pasar un momento único a todo o público que presenzou a proba, que se complementou cun concerto do grupo Nativa.

Desfile do Jran Prix de Carrilanas da Festa da Dorna de Ribeira / Cedida

As emocións fortes continuarán este luns cos Xojos de mar e o Premio Ícaro de voo sen motor, no que os participantes non dubidarán en lanzarse a auga subidos a espectaculares e humorísticas construcións artesanais. A cita é as 18.00 horas na “plataforma de lansamento do Paredón”. Dende a organización advirten que os opilotos deberán comparecer “acompañados dos seus respectivos albaseas testamentarios para ajilisar os trámites de reparto das herensias en caso de planchaso mortal”. A Batalla de jalos dorneiros e o concerto de John Pollón & Friends completarán a xornada.

A 'Candy Carrilana' no Jran Prix das Festas da Dorna / Cedida

As festas continuarán o martes co concerto de The Tetas Van e o Trinautlón dorneiro, e o mércores coa Rejata de embarcasións feitas á machada na praia de Coroso. O peche festivo correrá a cargo de Mojinos Escozíos e Quinkillada.

Pola súa banda, en Noia rematou este domingo a viaxe no tempo a través da XXV Feira Medieval, logo dunha noite máxica o sábado, na que centos de persoas participaron no desfile de fachos para render culto ao Portus Apostolli. Como colofón chegou unha das sorpresas desta edición: o grandioso espectáculo no que unha xigante flor elevouse a trinta metros de altura, arrancando os aplausos de todos os presentes.

Centos de persoas participaron no desfile de fachos de Noia / C. Noia

Na xornada dominical, volveron a abrir os 15 postos do mercado e sucedéronse os espectáculos itinerantes polas rúas e prazas de Noia.

Emocións fortes vivíronse tamén en Vimianzo, onde homes e mulleres volveron a medir as súas forzas con preto dun cento de equinos na XXXVI Rapa das Bestas no curro do Campo da Areosa. Unha cita promovida pola Asociación Cabalar e Cultural Monte Faro que congregou, un ano máis, a centos de persoas.

Rapa das Bestas no Campo da Areosa, en Vimianzo / Cedida

A celebración comezou pola mañá co paso dos animais ao curro e unha sesión vermú amenizada por Begoña García. E antes da batalla corpo a corpo, aloitadores e asistentes compartiron mesa e mantel nun xantar a base de polbo e churrasco. Ao remate da rapa sorteouse un poldro e as bestas foron liberadas para que voltasen ao seu hábitat natural no monte Faro, de Vimianzo.

Familia en Dumbría

E como non todo pode ser competición e loita, en Dumbría máis de 3.200 persoas gozaron da Festa da Familia na carballeira de Berdeogas. Unha gran romaría familiar que acadou a 32 edición, e na que “todo o mundo é benvido, pois queremos que a familia de Dumbría siga medrando”, afirma o alcalde, Raúl González.

Máis de tres mil persoas desfrutaron da Festa da Familia en Berdeogas / C. Dumbría

A celebración comezou cunha sesión vermú a cargo da orquestra Principal, que animou tamén o peche de festa xunto con Gran Parada. Ao longo do día actuaron tamén a charanga O Rumbo e o grupo de gaitas da Asociación Cultural Longarela. Non faltaron tampouco os xogos infantís e a gastronomía, que xuntou baixo os carballos aos milleiros de asistentes ao gran xantar.