Boiro rehabilita a capela do Pazo de Goiáns e o esteiro do Coroño

Avanzan a bo ritmo as obras de rehabilitación da capela do Pazo de Goiáns que o Concello de Boiro executa grazas ao cofinanciamento da Deputación da Coruña. O Pazo de Goiáns é unha antiga fortaleza medieval, situada nun entorno inigualable ao pé do esteiro do río Coroño. O inmoble principal e a torre foron rehabilitadas no 2022 e tamén se acondicionou a finca. A capela atopábase nun estado de deterioro avanzado e coa cuberta caída.

As actuacións, valoradas en 110.133,81 euros, contemplan a consolidación, sen alterar a estética, dos restos que se conservan integramente; rehabilitar a cuberta, os muros e as carpinterías; e a instalación de nova iluminación.

“Con estas actuación seguimos avanzando na rehabilitación dos edificios auxiliares ao Pazo de Goiáns, unha das nosas xoias arquitectónicas e xa emblema turístico do municipio”, afirmou o concelleiro de Urbanismo e Obras, Luís Ruiz. Ademais, estanse a executar as obras para a mellora ambiental no esteiro do río Coroño, valoradas en 204.024 €.