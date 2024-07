Carreiras para desestacionalizar e fomentar o turismo en Barbanza

A Mancomunidade de Municipios Barbanza-Arousa presentou este luns no Malecón de Ribeira unha nova edición do Circuito Barbanza Arousa que ten como lema 4 carreiras 1 meta. Trátase dunha iniciativa que, máis alá de fomentar a práctica da actividades deportivas na natureza, tenta promocionar e divulgar os recursos e as paisaxes deste destino turístico.

Está promovida e organizada de maneira colaborativa entre a Mancomunidade Barbanza Arousa e as concellerías de Deportes dos concellos da Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo e Ribeira. A actividade inclúese dentro das estratexias da Mancomunidade de promover o turismo de natureza e activo e desestacionalizar a demanda, demostrando que Barbanza Arousa é un destino para desfrutar durante todo o ano. Recursos naturais e culturais de gran valor son os escenarios polos que se desenvolve o circuíto, de gran impacto paisaxístico.

O programa está composto por un total de catro probas, iniciándose na Pobra do Caramiñal o día 25 de agosto, continuando en Ribeira o 28 de setembro e en Rianxo o 1 de novembro, para rematar en Boiro o 1 de decembro. Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen, sexan ou non federadas no deporte do atletismo e sexa cal sexa a súa procedencia.

Trátase dunha actividade “que vén gañando adeptos edición tras edición, potenciando así que nos coñezan cada vez máis os potenciais visitantes do resto do territorio galego e tamén outras comunidades autónomas”, subliñan dende a Mancomunidade Barbanza Arousa.

A iniciativa busca captar turistas de proximidade que fan escapadas curtas

Buscan así seguir captando o turista de proximidade, que realiza escapadas curtas durante todo o ano para desfrutar da gastronomía local, das rutas de sendeirismo, paisaxes e miradoiros; así coma dos museos e monumentos.

Os premios serán económicos, pero tamén incluirán experiencias turísticas no destino Barbanza Arousa, co afán de dar a coñecer o territorio e continuar potenciando unha rede de prescriptores do mesmo.

“Dende a Mancomunidade convidamos a todos e a todas a vivir esta experiencia en Barbanza Arousa que é moito máis ca deporte: é compañeirismo, é familia, posto que temos categorías para todas as idades e, por suposto, é coñecemento dos recursos dun territorio que merece moito a pena” declarou Luis Barral, presidente da Mancomunidade.

No acto de presentación, ademais do rexedor ribeirense, tamén participaron Xavi Vidal, Julio Alcalde e Eloy Sobrido, concelleiros de Deportes de Ribeira, Rianxo e A Pobra do Caramiñal, respectivamente; Fátima Cachafeiro, xerente da Mancomunidade, e os técnicos de Deportes dos catro concellos.

Hai que lembrar tamén que a Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa creou unha Rede Comarcal de Sendeiros, que está formada por catro rutas acondicionadas e homologadas pola Federación Galega de Montañismo. Todas están perfectamente sinalizadas e son aptas para todos os públicos. Trátase da Senda Fluvial del Río Artes (PR-G 265), a Subida á Curota polo Río Pedras (PR-G 263), a Ruta dos Muíños do río Té (PR-G 261) e a Ruta de O Castelo de Vitres (PR-G 264).