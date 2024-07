Milladoiro homenaxou aos máis cativos na súa primeira "festa do neno e da nena"

Este pasado luns 22 de xullo, a localidade amesá de Milladoiro celebrou a primeira edición da súa "festa do neno e da nena", unha xornada que serviu para abrir o amplo programa de actividades das Festas da Madalena na localidade e que darán comezo oficial o próximo venres 2 de agosto.

A xornada comezou xa pola mañá co pasarrúas do grupo Son da Gaita, con motivo da propia festividade da Santa María Madalena, e a música prolongouse ata ben entrado o mediodía.

Arredor das 16:00 horas foi cando os protagonistas comezaron a ser os máis cativos da casa na praza Manuel Murguía. Baixo un abafante día de calor, as rapazas e rapaces do Milladoiro puideron gozar de diferentes actividades gratuítas para festexar e pasar, do mellor xeito posible, as altas temperaturas.

Nesta festa, os cativos divertíronse con inchables, pintacaras, touro mecánico e coches de pedal e sobre todo, na festa da escuma que foi a raíña da xornada. Ademais, tamén se repartiron lambetadas para os asistentes e houbo sorteos para as familias que acompañaron á rapazada.

Unha festividade que foi posible grazas, un ano máis, ao traballo realizado pola Asociación de Festas 2024 San Xosé do Milladoiro e que poñen os seus maiores esforzos en que todos os habitantes da localidade poidan desfrutar nas súas festas.