Padrón celebra este mércores unha Inchadiña Branca Vela na que participan máis de 20 embarcacións

Este vindeiro 24 de xullo, día de Galicia, tamén é unha boa xornada para lembrar á ilustre poeta Rosalía de Castro. Desta volta, coa celebración da undécima edición da Inchadiña Branca Vela, unha actividade organizada dende 2013 pola Fundación Rosalía de Castro e a A.C. Dorna de Arousa e coa colaboración dos concellos participantes, en honra a un dos poemas de Cantares Gallegos que falaba das dornas que subían o Ulla naquel tempo.

Arredor dunhas vinte embarcacións tradicionais daranse cita na xornada de mañá para renderlle homenaxe desde as xentes do mar a Rosalía de Castro. Como nas anteriores edicións, os barcos percorrerán os ríos Ulla e Sar para chegar ata a estatua da poeta galega situada no Espolón de Padrón.

A novidade desta edición vén en que boa parte das embarcacións sairán ás 11 da mañá dende o porto de Rianxo para unirse xa pola tarde ao percorrido e lugar de saída habitual, dende a praia fluvial de Vilarello en Cordeiro de Valga.