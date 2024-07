A Xunta reforza a seguridade e mellora a estética do peche do colexio de infantil de Paiosaco

O Concello da Laracha, co apoio da Xunta e aproveitando o cese da actividade nos centros de ensino, está renovando e mellorando as instalacións e os seus equipamentos. Nos próximos días vanse iniciar os traballos de renovación do muro de peche perimetral do CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco, xa que presenta un importante deterioro. A actuación ten a finalidade principal de aumentar a seguridade no recinto, pero tamén beneficiará á estética do colexio tanto no interior como no exterior.

O alcalde, José Manuel López Varela, e os concelleiros José Ramón Martínez e Patricia Bello, mantiveron unha xuntanza no propio centro de ensino coa súa directora, Agripina Alfeirán, para interesarse polas obras que comezarán de xeito inminente.

Desde o Concello da Laracha agradecen o compromiso da Consellería de Educación para mellorar as instalacións e equipamentos dos centros de ensino públicos do termo municipal en beneficio das comunidades educativas, incluíndo nelas ao alumnado, profesorado, persoal laboral e asociacións de nais e pais de alumnos.