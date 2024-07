Xunta e tecido produtivo tentan garantir a cobertura de vacantes laborais e a remuda xeracional

O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado do director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitou este luns a sede da empresa Actemsa, na Pobra do Caramiñal, dedicada á importación e exportación de peixe conxelado e ao procesado de túnidos. Alí asistiu tamén á apertura institucional da sesión plenaria da Cámara de Comercio de Santiago, que preside María Pais.

Participantes no pleno da Cámara de Comercio de Santiago en Actemsa, na Pobra / Xunta

O director xeral e vicepresidente de Actemsa, José Luís Escurís, exerceu de anfitrión, destacando a fortaleza da compañía como “expoñente da empresa familiar”. Subliñou ademais a aposta de Actemsa por “blindar e ampliar o emprego”, unha vez superada a crisis global que afectou aos mercados pesqueiros.

Pola súa banda, o conselleiro destacou a importante función que xoga a Cámara representando aos intereses de sectores coma o comercio, a industria, os servizos e a navegación, e puxo en valor o seu papel como interlocutora entre a Administración pública e as máis de 30.000 empresas e autónomos dados de alta nalgún dos 32 concellos do sur da provincia da Coruña.

Celebrou ademais a diversidade e fortaleza das empresas que conforman a Cámara e que “son un exemplo da riqueza e dinamismo do tecido emprendedor e empresarial galego”, destacando tamén a firme aposta da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración pola “escoita activa e pola colaboración público-privada para seguir xerando riqueza e emprego de calidade ao tempo que se garante a remuda xeracional”.

José González compartiu algunha das medidas que ten en marcha a Xunta para afrontar os retos do mercado laboral, entre os que se sitúan a cobertura das vacantes existentes. Neste campo, puxo en valor a aposta do Goberno galego por flexibilizar a formación e adaptala á demanda real do tecido produtivo, destacando a recente orde de axudas a entidades de formación para impartir cursos dirixidos a desempregados na convocatoria 2024-2025, a través da cal se agardan cualificar unhas 18.000 persoas sen traballo, potenciando as especialidades máis demandadas.