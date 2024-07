Ames celebra o Día de Galicia coa entrega da súa medalla ao crack do squash Borja Golán

O Concello de Ames celebrou o acto do Día de Galicia este martes entregándolle a súa medalla a un dos meirandes deportistas da Maía: o veciño Borja Golán. Foi no Pazo da Peregrina de Bertamiráns nun evento no que contou cos representantes políticos locais, exalcaldes e, por suposto, o alcalde, Blas García.

Precisamente, García referíase a que a emotiva xuntanza “significa algo máis que un acto simbólico ou festivo, ou simplemente un premio a unha traxectoria. Esta medalla do Concello de Ames significa recoñecer valores tan importantes como a solidariedade, o emprendemento, o sacrificio, o traballo en equipo, a humildade, o respecto, a tolerancia, a honestidade ou a responsabilidade”.

Golán, despois das actuacións de Marta Tejada e o grupo Mounqup, afirmou que “recibir esta medalla do meu Concello, onde levo tantos anos vivindo, e máis no acto de conmemoración do Día de Galicia, é algo moi especial. Faime moita ilusión”.