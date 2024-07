Antía Queiruga, da Escola de Danza Oitos de Noia, conquista Noruega inspirándose na viaxe de Pietro Querini

A Escola de Danza Oitos, da man da bailarina Antía Queiruga e da Asociación de Concellos do Camiño Ría de Muros Noia, colleitou un gran éxito en Noruega, onde participou nos Vía Querinissima Days, unhas xornadas dedicadas á figura de Pietro Querini celebradas en Bodø, localidade designada como Capital Europea da Cultura 2024.

Actuación de Antía Queiruga en Noruega / Camiño Ría Muros Noia

Antía Queiruga, bailarina principal da Escola de Danza Oitos, de Noia, protagonizou dúas actuacións. A primeira no Teatro Benddigen de Bodø diante dun grupo de autoridades encabezadas polo presidente da rexión de Nordland (Noruega), Svein Øien Eggesvik, e o presidente do Consiglio Regionale del Veneto (Italia), Roberto Ciambetti. A segunda das actuacións tivo lugar no marco do festival costeiro de Bodø, nun escenario ao aire libre emprazado no peirao da vila. Antía estivo acompañada pola directora artística e coreógrafa da escola de danza noiesa, Verónica Martínez, así como polo director Suso Xogaina.

O espectáculo presentado en Noruega é unha breve mostra da produción financiada dende o Xeodestino Ría de Muros Noia, con fondos do GALP Costa Sostible, que está previsto estrear nun auditorio de Santiago.

Trátase dunha obra inspirada na viaxe de Pietro Querini, navegante veneciano que a mediados do século XV deixou documentada unha peregrinación a Compostela que coincide ao cen por cen co traxecto actual do Camiño de Santiago da Ría de Muros Noia. A súa posta en escena promete ser espectacular: con 21 bailarinas sobre o escenario e ata dez cambios de vestiario.

Reunión en Noruega de representantes dos países polos que discorre o itinerario histórico / CRMN

Paralelamente a esta programación cultural, os Via Querinissima Days serviron para que os representantes da Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia puideran manter encontros multilaterais con representantes dos países polos que discorre este itinerario histórico: Italia, Grecia, España, Portugal, Noruega, Suecia e Suíza.

Así mesmo, a asociación presentou aos demais socios o estado de evolución dos traballos de restauración de tramos históricos do Camiño da Ría de Muros Noia, cuxo primeiro tramo finalizado foi presentado oficialmente a pasada semana.

A presidenta da Asociación de Concellos do Camiño da Ría Muros Noia, Teresa Villaverde, asegura que foi “un espectáculo marabilloso que cumpriu sobradamente a misión que lles encomendaramos: exercer de embaixadores da nosa Ría da Estrela e do noso Camiño. A receptividade do público e das autoridades foi moi elevada debido tamén ao altísimo nivel da proposta artística, a posta en escena e o talento de Antía Queiruga e a Escola de Danza Oitos”.