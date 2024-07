Cen postos e animación de rúa na Feira Mariñeira Artemar de Ribeira

Do 15 ao 18 de agosto celebrarase unha nova edición da Feira Artesanal Mariñeira Artemar, de Ribeira, que contará con preto dun cento de postos de venda de produtos, así como espectáculos infantís e nocturnos, e animación de rúa, a cargo da empresa AMB.

O segundo tenente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta, e o concelleiro de Mar, Fernando Abraldes, aseguraron que este ano, a zonas de postos de feira e actividades complementarias serán as rúas de Galicia e dende o Cruceiro da Saúde ata Bandourrío e Praza de Pontevedra, dado que se prescindirá da Praza do Concello debido ás obras na zona.

A empresa organizadora deberá reservar un mínimo de metros do percorrido para postos de artesáns ou empresas con domicilio fiscal en Ribeira, aos que se lle aplicará unha bonificación do 50% sobre o prezo xeral pola instlación do posto.

Suárez-Puerta asegura que “é importante a participación das empresas locais e tamén da veciñanza”, polo que animou á cidadanía a implicarse na celebración e desfrute desta feira, “e que acudan con vestimenta relacionada co mundo mariñeiro e da pesca”. Editaranse folletos coa programación, que se poderán recoller en instalacións municipais.