Divertida regata de “embarcasións feitas á machada” na praia de Ribeira

A sesenta e seis Sinjladura da Festa da Dorna de Ribeira rematou este mércores despois de sete días de troula e logo dunha intensa xornada na que a creatividade, o humor e a orixinalidade foron as protagonistas da XXXIV Rejata de Embarcasións Feitas á Machada e Propulsión a Pan de Millo, disputada no campo de regatas da praia ribeirense de Coroso.

Unha das orixinais embarcacións que participaron na regata / Festa da Dorna

Barcos piratas e vikingos competiron con potentes planeadoras equipadas con motores foraborda artesanais, e mesmo coa Estatua da Liberdade e unha florida Virxe flotante, entre outras singulares embarcacións que encheron de cor a praia. As intrépidas tripulacións fixeron gala dun gran humor e deleitaron aos centos de persoas que seguiron, desde a area e tamén na auga, a súa singladura en busca dun premio.

Orixinalidade e creatividade na travesía pola praia de Coroso / Festa da Dorna

O xurado, que valorou, ante todo, a orixinalidade, o traballo, o espectáculo ou as dimensións, decidiu outorgarlle o primeiro premio á embarcación da peña Os Pintos Joden Quintos. Completaron o podio Tocando Fondo e As Navallas de Palmeira. Tamén foron distinguidas as lanchas de Polbos do Vilar e Arría o Jallo (cuarta e quinta clasificadas).

Ao remate da competición, tripulantes e festeiros desfrutaron no Coroso Picnic Area da Romería Dorneira, animada por un concerto antisiesta protagonizado por Trécola, “encargados de recordarlle á xente que na Dorna non se descansa ata o día vinte e sinco”, tal e como ironizan dende a organización.

Ata a Estatua da Liberdade saeu a navegar por Ribeira / Festa da Dorna

Pola tarde, os asistentes desfrutaron tamén dos Xojos Dorneiros “ao puro estilo de crossfit enxebre” e do Campionato Mundial de Chinchimonei. Cando o sol comezou a marchar chegou a concentración da Marea Dorneira en Bandourrio.

Recreación dunha planeadoras con tres potentes motores / Festa da Dorna

Despois o Malecón Esteich acolleu o festival RockAndDorna coa actuación estelar dos Mojinos Escozíos. A media noite fíxose entrega dos premios e trofeos da XI Copa da Rei, antes de dar paso á musica de Quinkillada. Ao redor das dúas da mañá chegou o momento da Arriada da Pañoleta, “intre de botar o choro emosionado porque a festa chejou ao seu fin”, e o Asalto as Fanequeiras antes da Entonasión do Miudiño para poñer fin a Festa da Dorna e empezar a preparar a sesenta e sete edición, que se celebrará en 2025.

As naves vikingas tampouco quixeron perderse a regata / Festa da Dorna

Atrás quedan sete días de troula, moita diversión e momentos especiais, como a macroqueimada dorneira, un mercadillo solidario, o Dansin in de Siti, a VIII Xuntansa de Embarcasións Tradisionais, o Jran Folión, o XXXIII Sertamen Itinerante de Cansións de Tasca, o Jran Prix de Carrilanas, o Jran Premio Ícaro de Voo sen Motor, o Maratasón Infantil e a X Ruta de Tapas Estrella Mijelín, entre outras moitas actividades.

Aínda que a Festa da Dorna rematou, a música e as ofertas de ocio seguen en Ribeira. Este xoves, o novo auditorio municipal acollerá o Concerto Día da Patria Galega, protagonizado polo Coro Airiños da Casa de Galicia en Nova York e as Cantareiras das Amas de Casa de Ribeira. A cita é ás 21.00 horas e a entrada é de balde por orde de chegada. As portas abriranse media hora antes.

A edil de Cultura, Antía Alberte, invita á veciñanza a desfrutar dun concerto que se argallou por una proposta veciñal. Asegura ademais que “é un orgullo que as Cantareiras das Amas de Casa actúen por primeira vez no novo auditorio. “Dende o goberno temos como prioridade satisfacer as peticións de todas as entidades culturais locais en prol de mostrar á veciñanza o rico tecido cultural que ten Ribeira”, afirma.

Pola súa banda, Puri Cores, presidenta da asociación de Amas de Casa de Ribeira, asegura que este acto lle toca de cheo, xa que viviu uns anos na cidade de Nova York.