Elciego e Boiro celebran o sábado o décimo encontro gastrocultural cun guiso rioxano

A peña Os luns ao sol organiza o X Encontro Gastrocultural entre Elciego e Boiro, que terá a súa actividade principal coa degustación o sábado 27 ás 21.00 horas na rúa peonil Doutor Santos Mieites.

A expedición, composta por 45 persoas, encabezadas polo alcalde de Elciego, Juan Carlos Uribe, chegará a Boiro este xoves e participará nunha recepción institucional na casa consistorial na que participará o rexedor boirense, José Ramón Romero, para seguidamente desprazarse ao piñeiral de Praia Xardín onde terán unha cea informal.

O programa do venres contará cunha visita ao Concello de Betanzos e un xantar de confraternidade ao regreso a Boiro. O sábado farán visitas en barco pola ría para coñecer o proceso de extracción do mexillón e visitar a illa de Rúa e o Areoso. Pola tarde, a partir das 21.00 horas, na rúa peonil terá lugar a degustación de guiso rioxano maridado con viño Rioja DOP ou auga. O custo do menú é de 4 euros, como donativo para Cáritas Boiro. A A Dorniña de Abanqueiro porá a animación musical.