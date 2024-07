Las fiestas de Bertamiráns y Milladoiro unen fuerzas para atraer visitas y diversión a Ames

El Concello de Ames ha vuelto a juntar a las comisiones de fiestas de sus dos grandes urbes para unir esfuerzos y conformar diez jornadas de celebraciones en la capital maiana entre el 2 y el 11 de agosto. Se trata, además, de incentivar el ocio y disfrute vecinal; de impulsar por tercer año consecutivo la afluencia de visitantes con orquestas de primer nivel, como Panorama, París de Noia o El Combo Dominicano; el rock a cargo de conjuntos de la comarca, tanto noveles como veteranos; y, que duda cabe, la cultura y economía en el municipio. El título aglutinador, por supuesto, no podía ser otro: Ames en Festas 2024, y el elemento diferenciador, la presencia de hasta dos pregones.

Así, este año habrá un pregonero que dará el pistoletazo de salida a los fastos de Milladoiro el sábado 3 de agosto y otro que despedirá los de Bertamiráns el domingo 11 de agosto durante la sesión vermú y con protagonistas aún sin divulgar. Así lo destacaba el regidor, Blas García, junto a la técnica de Cultura, María Vázquez; el presidente de la Xuntanza de Empresarios de Ames, Xea, Ramón Cordido (que acudió con Bea López); y miembros de ambos colectivos festeiros: Benjamín Seoane (de la capital de Ames) y Jose Zumalave y Luís Vázquez por la de la mayor urbe.

Comenzando por Milladoiro, durante la primera semana de agosto se celebrarán las fiestas de A Madalena, que comenzarán el viernes 2 con el festival Millarock, con Dakidarría, Agoraphobia, Biribirlocke y Onda Dagda, sin olvidar los conciertos didácticos y talleres a cargo de A Casa do Rock. El sábado 3 de agosto actuará A Requinta da Amaía, la orquesta Metrópolis y la discoteca móvil Euforia. Para el domingo 4 de agosto está prevista la gala de Airiños do Paseo de Colón junto con la Banda de música de Brión, El Combo Dominicano y la discoteca móvil Impacto, mientras que el lunes 5 llegará el turno de la orquesta Panorama y la discoteca móvil CDC. Y el martes 6, turno para la verbena de nuevo con la orquesta Gran Parada.

A Peregrina

A su vez, en Bertamiráns comenzarán con sus Festas da Peregrina el miércoles 7 de la mano de la mano de la orquesta París de Noia y la discoteca móvil CDC. El jueves 8 será el turno de la orquesta Los Satélites. Ya el viernes 9 de agosto, llegarán Guadi Gallego, que actuará en el Parque do Ameneiral, así como el grupo La Banda de Ayer y la discoteca móvil Impacto, que estarán en el campo de la fiesta. Para el sábado 10 de agosto está prevista la actuación de A Requinta da Amaía y la Coral Lojo Batalla junto con Los Coleguitas y la discoteca móvil Fabrik. Las celebraciones finalizarán el día 11 con las actuaciones de Airiños do Paseo de Colón, de la Banda de música de Lousame y de Tania Veiras. Además, los días 7, 8 y 9 habrá pasacalles a cargo de las charangas A Santa Compaña, Los Celtas y BBB.

Además, este año, y dentro de las Festas da Peregrina, llegará la segunda edición de la Romería Urbana que se llevará a buen puerto en el Parque do Ameneiral el sábado 10 de agosto. Comenzará a las 13.30 horas con una sesión vermú y, a lo largo de toda la tarde, se sucederán diversas actuaciones musicales a cargo de los grupos Sr. Salvaje, Stormy Trucks, Michu da Rocha y V-Roc. Habrá puestos para poder comer y mucha música en directo. A través de esta iniciativa se trata de llevar la fiesta al centro de Bertamiráns para que el vecindario pueda disfrutar de esta romería y también tenga un retorno económico para los comercios y hosteleros locales.

Agradecimiento al comercio

Ramón Cordido, presidente de XEA, agradeció “a todos os comercios e autónomos de Ames a súa implicación nestas festas, que o fan a través duns libros onde imos a publicar a programación. Agradecer tamén que as comisións de festas estean integradas por comerciantes e hostaleiros/as de Ames. Para o comercio e para XEA é importante que se poidan celebrar estas festas tanto no Milladoiro como en Bertamiráns”.

Por su parte, el regidor y edil de Cultura, Blas García, también quiso volcarse con el trabajo “das persoas que integran as comisións de festas, sobre todo da comisión de festas da Madalena porque é o primeiro ano que organizan as festas do Milladoiro, así como á comisión de festas da Peregrina, que xa está consolidada xa que é o terceiro ano que colaboran na organización das festas de Bertamiráns. Cremos que é necesario facer unhas grandes festas no Concello e así o estamos facendo dende 2022 colaborando coas comisións. Facemos unha aposta forte por traer as mellores orquestras de Galicia porque iso vai axudar a traer xente”.

