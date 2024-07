Homenaxe na Pobra á Brilat polo triunfo no concurso Tui Compostela

A base náutica Palmira Scuba, da Pobra do Caramiñal, acolleu, un ano máis, aos integrantes do Grupo Logístico VII da Brilat, que volveron a gañar o Concurso de Patrullas polo Camiño Portugués, que comezou en Tui e rematou na Praza do Obradoiro, en Santiago. Dende hai 15 anos, o xerente de Palmira Scuba, José Manuel Fernández, convida ao grupo a desfrutar nas súas instalacións de actividades náuticas e tamén dunha comida de confraternidade. Este ano foron recibidos polo alcalde da Pobra, José Carlos Vidal Suárez.

Os membros da Brilat cos certificados de actividades de Palmira Scuba / Cedida

“É un recoñecemento ao seu esforzo e bo facer para poder acadar este triunfo ante patrullas de varios países”, afirma o anfitrión, José Manuel Fernández.

Os militares desfrutando de actividades náuticas no Palmira Scuba / Cedida

Este ano, na modalidade Azor, os gañadores foron o Grupo Logístico VII, Batallón de Cuartel General VII e Grupo de Artillería de Campaña VII, mentres que na categoría Compostela os tres primeiros postos foron para o Grupo Logístico VII, Tercio Norte de Infantería de Marina e Batallón de Zapadores VII.

Os membros da Brilat visitaron tamén o Museo Valle Inclán da Pobra / Cedida

No concurso participaron un total de trinta e catro patrullas nas dúas modalidades, e ademais das Forzas Armadas Españolas, ptomaron parte patrullas de exércitos do Reino Unido, Estados Unidos e Portugal.