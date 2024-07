O sol sela a irmandade de Fisterra coa cidade nipona de Nachikatsuura

O Concello de Fisterra e a cidade de Nachikatsuura (Japón) selaron a irmandade dos dous pobos co sol como testemuña, facendo coincidir e desfrutar en directo a asistentes e internautas do último solpor da Europa continental e o amencer na localidade nipona. Ambos acontecementos, que este martes, día 23 de xullo, coincidiron no tempo, foron transmitidos por videoconferencia. Un feito que, segundo o físico e catedrático baiés da USC, Jorge Mira, só se produce de forma simultánea catro días ao ano.

Momento en que el sol se pone en Fisterra y amanece en Nachikatsuura / D. Coruña

O fenómeno natural foi seguido desde o cabo Fisterra polo presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; o vicepresidente e responsable da área de Turismo, Xosé Regueira; o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; a alcaldesa de Fisterra, Aúrea Domínguez; e o citado catedrático da USC, xunto con representantes de moitos concellos da Costa da Morte.

A iniciativa partiu dun estudo do catedrático baiés da USC, Jorge Mira

A 10.000 quilómetros de distancia, as autoridades xaponesas, entre elas o alcalde de Nachikatsuura, Hori Junichiro, o gobernador da prefectura de Wakayama, Shuhei Kishimoto, ou os representantes da embaixada de España en Xapón, seguiron tamén en directo o acto por emisión online, en aberto para todo o mundo.

Mentres o sol se mergullaba lentamente no horizonte do Océano Atlántico, ás 22.00 horas, na localidade xaponesa despuntaban xa as primeiras luces do alba ás 5.00 horas do día 24 de xullo.

Representantes políticos, científicos e do sector turístico no cabo Fisterra / Deputación Coruña

“Hoxe é un día moi especial no que Galicia e Xapón, o Finisterrae da vella Europa e o país do sol nacente, quedan unidas polo mesmo sol, un fenómeno único que gardaremos na nosa memoria”, afirmou o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González, que destacou que “a maxia do solpor en Fisterra segue fascinando á humanidade como o facía hai dous mil anos” e grazas a esta iniciativa “nos conecta con Nachikatsuura para ver simultámente o espectacular amencer xaponés”.

Agradeceu ao físico e catedrático Jorge Mira o seu traballo e implicación nesta iniciativa, que parte dun estudo seu, así como ao departamento de Turismo da Deputación que dirixe o vicepresidente Xosé Regueira, ao Concello de Fisterra, e moi especialmente ás autoridades xaponesas que participaron activamente e cunha gran implicación na coordinación dun evento que espertou gran interese en ambos países.

Ademais desta curiosa conexión a través do sol, as localidades de Fisterra e Nachikatsuura comparten a súa condición de seren extremos de dúas rutas de peregrinación declaradas como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO: o Kumano Kodo (Camiño de Kumano) e o Camiño de Santiago de Compostela.

Unha iniciativa que, ademais de selar a irmandade entre as dúas localidades, que tivo o seu primeiro acto oficial o pasado mes de novembro –cunha visita oficial a Fisterra dunha representación de Nachikatsuura–, contribuirá tamén a reforzar o Destino Starlight co que foi distinguida a Costa da Morte.

A alcaldesa, Áurea Domínguez, e os representantes dos concellos e do sector profesional deste xeodestino consideran que a iniciativa contribúe a proxectar a nivel internacional esta franxa atlántica, onde morre o sol que ilumina a Europa continental.