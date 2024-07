A bandeira do orgullo intersexual inclusivo ondea nas praias de Carballo

A versión máis recente da bandeira do Orgullo, a do orgullo intersexual inclusivo, ondea xa nas praias de Carballo xunto con outros distintivos que as distinguen, como a bandeira azul, o sendeiro azul ou a do proxecto Carballo é mar.

A bandeira do orgullo intersexual inclusivo foi creada en 2021 por Valentino Vecchietti, columnista intersexual e personalidade dos medios de comunicación. “As bandeiras do Orgullo existen non para conternos ou delinearnos, senón para reflectir a nosa existencia diversa e crear unha visibilidade inclusiva. A inclusión non pode darse por suposta; o importante é que podamos vela”, afirmou.

A bandeira baséase no deseño do Progress Pride ao incorporar un círculo morado dentro dun triángulo amarelo, que simboliza o orgullo intersexual. Con once cores, é unha sutil chiscadela ao emblema orixinal do orgullo arco iris.

Esta nova bandeira foi izada polos socorristas de cada un dos areais, xunto co coordinador de Protección Civil, Javier Souto, e os edís Miguel Vales, Maica Ures e Maruxa Suárez.