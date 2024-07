Corcubión inicia unha viaxe ao Medievo co desembarco das tropas de Rodrigo de Luna

A vila de Corcubión inicia este venres, ás 11.00 horas, unha viaxe no tempo a través do XXII Mercado Medieval, que se prolongará ata última hora do domingo.

Ao longo dos tres días, as rúas corcubionesas recibirán a visita dos bufóns da Corte, feiticeiros, un dragón vermello, malabaristas e músicos, entre outros personaxes doutros tempos. A inauguración oficial e o izado do pendón será este venres, día 26 ás 18.00 horas e, cando se poña o sol –a partir das 22.30 horas–, chegará un dos actos centrais: o desembarco na praia de Quenxe das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna, co que se rememorará un feito histórico acontecido no 1457.

Máis de 90 postos de venda de artesanía, gastronomía e outros produtos transformarán a imaxe do casco histórico de Corcubión, onde se poderá desfrutar tamén de sons medievais a cargo de Skaldyr, o espectáculo de circo infantil Entre o ceo e a terra, de Circusport, exhibicións de cetrería por parte de Falcóns Galicia, música ancestral galega da man de Acibreira e contacontos infantís con Ashdrogh. Haberá tamén loitas e combates e un espectáculo nocturno de lume, aéreos e circo a partir da medianoite deste venres.

Todos os días de mercado poderá contemplarse a Exposición de Cámara de Tortura, e desfrutar tamén dun espazo infantil inclusivo de 11.00 a 12.00, de 14.00 a 15.00 e de 18.00 a 19.30 horas, ademais de atraccións medievais. Non faltarán os obradoiros de oficios antigos para que veciños e visitantes poidan coñecer as técnicas de profesións diversas e cunha longa historia.

Da organización encárgase a Asociación Cantigas de Dona Xoana, presidida por Alejandro Lamas, e que suma xa preto de 500 socios, o que demostra a gran implicación da veciñanza con esta cita histórica.