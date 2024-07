Frades cierra el centro de salud de Ponte Carreira por obras y solo pasarán consulta en Abellá

El centro de salud de Ponte Carreira (Frades) cierra temporalmente para renovar su cubierta el próximo lunes 29 de julio y hasta que terminen los trabajos, fruto de un convenio de colaboración entre el Concello y Sanidade por algo más de 48.000 euros. Por ello, el servicio pasará a prestarse en el otro consultorio del municipio, el de Abellá.

Según explica el regidor, el popular Roberto Rey, “esta obra vai mellorar considerablemente as condicións de atención aos pacientes e as condicións de traballo do persoal sanitario, polo que pedimos paciencia e desculpas polas molestias que poida ocasionar este traslado temporal da atención sanitaria ao Consultorio de Abellá”. Asimismo, incide en que durante las últimas semanas, su gobierno ofreció a la Xunta la posibilidad de trasladar la atención sanitaria a las dependencias del centro sociocomunitario de Ponte Carreira, a escasos metros del local que va estar en obras, pero fueron desestimadas por la Consellería de Sanidade.

En concreto, la intervención va a incluir la sustitución del tejado, que está compuesto por chapas de acero, y pasará a ser de placas de policarbonato traslúcidas más paneles tipo sándwich aislantes de acero.

Más luz

Así, el dispensario de Ponte Carreira ganará tanto en mejora de su aislamiento como en el de su luminosidad, que además cifran en aproximadamente un 90%. A mayores, se echará abajo un perímetro de ladrillo que rodea el edificio y que será sustituido por canalones para la recogida de las aguas pluviales, con bajantes y rebosaderos, lo que evitará filtraciones de agua de lluvia al interior de las instalaciones e incrementará el confort.

Una vez terminadas las obras en Ponte Carreira, empezarán en el centro de salud de Abellá, donde sustituirán los toldos por unos nuevos monobloc con brazo extensible de anclaje variable, lona acrílica y acondicionamiento motorizado, además de impermeabilizarse la cubierta y mejorar el aislamiento.