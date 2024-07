Gómez Besteiro: "No camiño final cara a gratuidade da AP-9 veremos quen está con nós e con Galicia"

El PSdeG volvió un año más a su fiel cita con Rianxo. Numerosos dirigentes, militantes y simpatizantes socialistas asistieron en el Paseo da Ribeira al tradicional acto político con el que la formación celebra el Día de Galicia y realiza una ofrenda floral ante el busto de Castelao.

El secretario xeral de la formación, José Ramón Gómez Besteiro, inició su intervención "nun acto sinxelo, pero fondo no seu contido" pidiendo un minuto de silencio por las víctimas del naufragio del Argos Georgia, "nun día agridoce, de celebración do Día de Galicia e de tristura polas vítimas do mar, que tanto nos dá e que tanto nos rouba".

Un encuentro que el PSdeG realiza también "en lembranza de Castelao, a quen Galicia tanto lle debe e que mantivo acesa esa luz dunha Galicia esperanzada, mesmo nos momentos máis escuros". En este sentido, tuvo palabras de reconocimiento "para todos aqueles homes e mulleres que fixeron Galicia cando estaban máis alá de Galicia" porque "os galegos e as galegas facemos país estando nel ou fóra del. Así sucedeu coa nosa emigración, que tivo que deixar lonxe a súa terra, pero nunca o seu país".

El líder de los socialistas gallegos entraba así de lleno en materia política, al señalar que "como pobo emigrante que fomos, coñecemos a dificultade e do drama que supón ter que deixar atrás forzosamente e terra dun". "Por iso entendemos como ninguén a emerxencia humanitaria dos que nestes días chegan aquí despois de escapar da fame, da guerra ou da miseria extrema", dijo en alusión a la acogiga del grupo de inmigrantes procedentes de Canarias en nuestra Comunidad.

Besteiro y otros dirigentes del PSdeG tras la Coral Abraira de Asados, cantando el 'Himno de Galicia' / Suso Souto

"Somos e seremos un país acolledor, pois esa tamén é a nosa maneira de ser. Quen discute iso e non quere entender que as necesidades humanas están por encima de toda discrepancia, non entende nada", añadió. "Quen quere usar os dramas humanitarios como ferramenta de confrontación, tampouco entende nada", dijo.

"Os socialistas sentimos unha débeda moral coas persoas que acollemos, axudando aos seus países de orixe e esforzándonos pola recepción e integración na nosa sociedade, ao igual que outros fixeron con nós. Aquí tamén necesitamos de xente nova que nos faga medrar. Axudar fainos un país mellor. As boas persoas fan un lugar mellor", añadió.

Tras señalar que "Galicia hoxe é ampla, aberta e sensata", Gómez Besteiro dijo que "somos unha referencia no edido da Intelixencia Artificial, somos unha potencia pesqueira, temos marcas líderes na automoción, no textil e no sector agrogandeiro... Temos un enorme potencial para coverternos nun dos maiores produtores de enerxía limpa e sostible de Europa. A nosa gastronomía e a nosa industria cultural están á vangarda. O noso sector vitivinícola é un exemplo mundial. Galicia é unha historia de éxito e é imprescindible crer niso", indicó.

El líder de los socialistas gallegos profundizaba así en materia económica al culpar al Gobierno autonómico del PP de "pretender tutelar unha realidade utilizando a Galicia, pero sen crer nela". Un Ejecutivo "que camiña sen moita convicción, vendo pasar os problemas, pero sen intervir moito. Un Goberno ao que Galicia lle dá pereza".

"Se España é líder en crecemento económico en Europa, Galicia non o é tanto, e medramos menos que o resto de Europa. Case un 30% menos. Galicia non aproveita esas oportunidades e temos unha das maiores porcentaxes de inflación de España", aseguró.

"Mentres moitas familias con poucos recursos e a xente moza teñen dificultades para acceder á vivenda, o noso presidente vai de festa en festa. E mentres moitas familias teñen dificultades para chegar a fin de mes, o Goberno galego vailles subir o recibo do lixo nos vindeiros meses simplemente por non querer ser medioambientalmente sostibles", dijo el secretario xeral del PSdeG.

Asistentes al acto del PSdeG celebrado en Rianxo / Suso Souto

"O socialismo debe ser un camiño, non só unha mera etiqueta. Ser galeguista hoxe é pelexar porque exista unha política forte, que xere un feito diferencial galego. Para que teñamos máis influencia e sexamos máis útiles. A utilidade do galeguismo político non está en ver quen leva a bandeira máis grande, senón en pular por cuestións que nos fan aínda mellores", dijo.

Por otra parte, Gómez Besteiro aseguró que "cando os socialistas baixamos o 50% do prezo da autoestrada AP-9, que pasa ben cerca de aquí, e que vertebra o norte e o sur de Galicia, non encontramos outros partidos galegos que votaran a favor. Agora imos traballar para aumentar esas bonificacións: ata o 75% para o ano que vén, nese camiño final hacia a gratuidade da AP-9. Veremos nese momento quen está con nós e quen está con Galicia".

Finalmente, destacó que "ninguén vai tapar os logros do PSOE no noso país. Debemos sentirnos tremendamente orgullosos da nosa cultura e da nosa lingua. Unha lingua que de ser polo actual presidente da Xunta hoxe non se podería falar no Congreso dos Deputados. Ese é un intento de boicot que sempre o perseguirá".

Por su parte, el secretario xeral del PSOE de Rianxo, Óscar Rial, agradeció el trabajo de la militancia "loitando cada día polos valores que defendemos". "Sodes a alma desta agrupación e sen vós nada disto sería posible", añadió. "Rianxo é un sentimento. Un xeito de entender a vida. En cada recuncho atopamos a esencia de Galicia: a hospitalidade da súa xente, a riqueza da súa gastronomía, a beleza das súas súas paisaxes e a profundidade da súa cultura. Pero debemos ser conscientes de que hai retos que debemos afrontar xuntos, como o avance na rexeneración da ría de Arousa para conservar o noso medio mariño e preservar os postos de traballo dos nosos mariñeiros e mariscadores, ou avanzar na industrialización para que a mocidade teña a oportunidade de vivir e traballar na nosa terra".

Gómez Besteiro, en el atril, durante el acto celebrado en Rainxo / Suso Souto

La edil del PSOE local Tamara García dijo durante su intervención que "non podemos permitir que destrúan o noso porvir" y que "Altri non ten oco na nosa terra, as minas de Touro non se abren, a sanidade pública galega ten que ser un servizo digno e de calidade, e a educación pública galega non se recorta".

Al acto asistieron varios miembros de la ejecutiva nacional del PSdeG; el exsecretario xeral Gonzalo Caballero; la diputada autonómica y edil en la Corporación de Vigo Elena Espinosa; y los alcaldes de Ames, Blas García, Boiro, José Ramón Romero, y Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, entre otros dirigentes socialistas.

La apertura y el cierre musical del acto corrieron a cargo de la Coral Abraira de Asados y el grupo de gaitas Río de Anxo, que interpretaron el Himno de Galicia y el tema Negra sombra.