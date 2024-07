El PSdeG volvió un año más a su fiel cita con Rianxo. Numerosos dirigentes, militantes y simpatizantes socialistas asistieron en el Paseo da Ribeira al tradicional acto político con el que la formación celebra el Día de Galicia y realiza una ofrenda floral ante el busto de Castelao. El secretario xeral de la formación, José Ramón Gómez Besteiro, inició su intervención "nun acto sinxelo, pero fondo no seu contido" pidiendo un minuto de silencio por las víctimas del naufragio del Argos Georgia, "nun día agridoce, de celebración do Día de Galicia e de tristura polas vítimas do mar, que tanto nos dá e que tanto nos rouba".