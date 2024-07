Rianxo conxuga gastronomía e literatura para animar as rúas coa Festa da Xouba e a Feira do Libro

A maridaxe de gastronomía e literatura enchen de vida as rúas e prazas de Rianxo na recta final do mes de xullo. O pasado martes inaugurouse a Festa da Xouba con sendas visitas guiadas ao Museo do Mar e polo Rianxo mariñeiro, que continuarán ata o venres, día 26.

A xornada inaugural estivo presidida polo alcalde, Julián Bustelo, o patrón maior, Miguel Iglesias, e a xefa territorial da Consellería do Mar.

Acto inaugural da Festa da Xouba en Rianxo / Concello de Rianxo

Dende o pasado día 22 e ata o domingo 28, veciños e visitantes poden degustar a exquisita xouba en distintas preparacións seguindo a ruta Tapea con Xeito, que leva aos locais Casa Isolina, Curral do Marqués, Aghro da Corna, A Motora, Pulpería Pimen e Cafetería Castelao. Os comensais poderán ser agraciados cunha fin de semana nunha das casas de turismo rural de Rianxo.

Para este xoves, día 25, están programadas dúas novas visitas guiadas ao Museo do Mar (11.00 horas) e polo Rianxo mariñeiro (18.00 horas), e a partir das 13.00 horas abrirase a carpa de degustación de xoubas. O encontro gastronómico será amenizado co Baile das Francadas a cargo de Fogo Fatuo, e cos pasabares de Río de Anxo. A festa rematará o venres con outra visita guiada pola vila (18.00 horas) e o concerto da Banda da Escola de Música de Rianxo e Brincadeira na Praza de Castelao, a partir das 21.30 horas.

Julián Bustelo, esquerda, e Anxo Lorenzo conversando cun dos libreiros / Xunta

Pola súa banda, este mércores foi inaugurada a Feira do Libro, que reúne na Praza de Castelao ata o sábado, día 27, once postos de venda doutras tantas librarías. O encontro literario foi inaugurado polo alcalde, Julián Bustelo, e o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, quen subliñou que esta é a novena parada do circuíto posto en marcha pola Xunta e a Federación de Librarías de Galicia, que este ano percorre 13 localidades ata o mes de agosto.

O pregón inaugural correu a cargo da escritora e actriz Esther Carrodeguas. Ao longo dos catro días sucederánse as presentacións e sinaturas de libros, os espectáculos infantís e tamén as actuacións musicais. A primeira xornada pechouse co concerto de Budiño, que presentou o seu novo traballo musical Branca Vela.