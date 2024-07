A xouba do xeito de Rianxo, unha 'delicatessen' que conquista os padais

Rianxo é unha das capitais gastronómicas do Barbanza e, no día grande de Galicia, as súas exquisitas xoubas do xeito atraeron a centos de persoas, que formaron fila para poder deleitar os seus padais co prezado manxar na degustación celebrada baixo unha carpa na Alameda.

Elaboración do guiso de xouba con patacas en Rianxo / Suso Souto

A popular Festa da Xouba está organizada pola Asociación de Veciños Virxe do Carme de Leiro, unha das parroquias de Rianxo, e vinte e cinco socios e directivos do colectivo foron os encargados de cociñar e servir aos comensais o prezado peixe. Dispuxeron de 200 quillos de xouba, que prepararon en empanada, escabeche, guisada con patacas e frita con cachelos e pementos. Unha delicatessen que veciños e visitantes poideron degustar por tan só 10 euros por ración.

O 3 e 4 de agosto serán os Días do Mexillón e o 10, en Leiro celebrarán a terceira Festa Gastronómica

As xornadas de exaltación da xouba do xeito comezaron o pasado martes, con visitas guiadas ao Museo do Mar e polo Rianxo mariñeiro, e continúan ata mañá venres, con máis roteiros guiados e un concerto da Banda da Escola de Música de Rianxo e Brincadeira, a partir das 21.30 horas na Praza Castelao.

Na xornada do mércores houbo outra degustación, neste caso gratuíta, de xouba en conserva, cedida polas empresas conserveiras adheridas ao selo da confraría Xouba do Xeito de Rianxo.

Comensais na Festa da Xouba de Rianxo / Concello de Rianxo

Na vila rianxeira os sabores están vinculados ao mar, e a Festa da Xouba dará paso o vindeiros 3 e 4 de agosto aos Días do Mexillón. Veciños e visitantes poderán degustar outro exquisito produto local. A cita será organizada pola Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón e o Club de Remo de Rianxo.

E para que ningún padal quede insatisfeito, o 10 de agosto celebrarase a III Festa Gastronómica de Leiro, que terá lugar na Praza da Veliña. Ese día a oferta será máis variada, xa que se servirá chopo guisado con arroz, anguía, polbo con fabas e empanada de mexillóns. O prezo das racións oscilará entre 6 e 8 euros.

Neste caso, a persoas interesadas deberán reservar mesa previamente, xa que o espazo reservado para a cita gastronómica ten unha capacidade limitada a 300 persoas. Os máis pequenos terán a opción tamén de degustar churrasco.

Vídeo con 15.000 reproducións

Ao igual que os produtos gastronómicos mariños están a ter unha gran acollida, non menos éxito está a colleitar o vídeo elaborado polo Concello de Rianxo para poñer en valor e reivindicar a arte do xeito coa que se pesca a prezada xouba. Nas primeiras 24 horas xa superaba as 10.000 reproducións en Facebook, e pasado o mediodía do xoves sumaba máis de 15.000.

Un audiovisual que valoriza unha arte de pesca nacida en Rianxo hai máis de 600 anos, e que as xentes da vila levan preservando dende entón. E é que “o respecto ao mar é innegociable” neste porto, afirman, e o xeito, unha rede dunha soa tea, é unha arte que non atrapa, senón que “abraza” cada xouba, e evita ademais as capturas accidentais.

Por iso, dende Rianxo os profesionais do mar seguen a defender e reivindicar esta arte, porque con ela estase a favorecer unha “pesca sostible e de calidade”, tal e como recolle o vídeo difundido nas redes sociais.