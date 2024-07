Rianxo é unha das capitais gastronómicas do Barbanza e, no día grande de Galicia, as súas exquisitas xoubas do xeito atraeron a centos de persoas, que formaron fila para poder deleitar os seus padais co prezado manxar na degustación celebrada baixo unha carpa na Alameda.

A popular Festa da Xouba está organizada pola Asociación de Veciños Virxe do Carme de Leiro, unha das parroquias de Rianxo, e vinte e cinco socios e directivos do colectivo foron os encargados de cociñar e servir aos comensais o prezado peixe.