Alertan do acoso dos bañistas ao arroaz solitario Confi na enseada de Corcubión

A Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) comprobou a presenza do arroaz solitario (Tursiops truncatus) coñecido como Confi dende hai unas semanas, na costa de Carnota, Dumbría, Corcubión e Cee.

Durante a fin de semana frecuenta o porto de Cee mantendo seguimento e contacto coas embarcacións, sen causar maiores problemas.

Durante a semana, polas mañás, frecuenta a Escola de Vela de Corcubión. Alí a monitora é moi respectuosa recomendando aos cativos participantes que eviten o contacto directo co golfiño a pesar de que o exemplar achégase ás embarcacións. Podería dicirse que é una situación bastante controlada. Polas tardes, e tamén na fin de semana, frecuenta as praias, tendo lugar moitas situacións de acoso por parte dos bañistas, dado que o exemplar achégase aos humanos pero non é respectado, polo que centos de persoas arremuíñanse ao seu arredor buscando o contacto directo.

"Temos comprobado que as prácticas dos bañistas co arroaz son moi negativas e faltas de respecto, ademais de estar suxeitas a un grande risco, do cal non son conscientes, dado que é un animal que pode superar os tres metros de lonxitude e os 400 quilos de peso. Pode causar danos mesmo sen querer, e ata con posibilidade de contaxio de zoonoses por contacto (vírica epidérmica ou neumonía). Estas actividades son constitutivas de delito ao buscar todas estas persoas o contacto directo co animal e non estar permitidas pola lexislación vixente de especies protexidas", advirten dende a coordinadora.

Ademais, tales prácticas están sendo expostas en redes sociais, co consecuente chamado que se está facendo, agravando máis a situación.

En 2019 a Cemma puxo en marcha unha campaña de divulgación que se materializou na colocación de carteis nas praias da ría de Muros-Noia coa información sobre protocolo de actuación e referencias legais. A entidade tamén dispuxo de equipos de informadores nas praias que trataban de informar aos bañistas para evitar que se meteran na auga co golfiño. Finalmente, eliminou a actuación destes equipos ao recibir insultos e vexacións por parte dos usuarios das praias. "A consecuencia de todo isto foi que o arroaz rematou mordendo a unha bañista en Ornanda, Porto do Son, e mandándoa a urxencias", engaden dende o colectivo.

"A actuación irresponsable dos bañistas vai recaer posteriormente nos profesionais da navalla. Cando os bañistas marchen felices para as súas casas, a causa do continuo contacto co arroaz, este vai seguir buscando humanos cos que contactar e, por tanto, achegarase aos mergulladores profesionais da navalla interrompendo os seus traballos. Esta situación pode ter fatais consecuencias para o animal, xa que no ano 2022 recibiu un arponazo, cousa que non desexamos que se repita", explican dende a Cemma.

A lexislación estatal sobre biodiversidade mariña establecida na Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, a Lei 41/2010, do 29 de decembro, de Protección do Medio Mariño e o Real Decreto 1727/2007, do 21 de decembro, establece medidas de protección dos cetáceos, impide bañarse con cetáceos e considera esta actividade como unha actividade ilegal e por tanto punible. Os arroaces son especies protexidas calificadas de vulnerables no Listado de especies silvestres en régimen de protección especial e no Catálogo español de especies amenazadas, así como no Catálogo galego de especies ameazadas. A lexislación vixente contempla a prohibición do baño e mergullo nas instalacións portuarias.

A Cemma solicita ás autoridades e forzas de seguridade que tomen as medidas policiais pertinentes para evitar esta situación. Do contrario, solicitará o peche ao baño nas praias que frecuente o arroaz.

"Por moi solitario que estea o arroaz Confi temos que lembrar que é un animal salvaxe, especie protexida como vulnerable na listaxe de especies ameazadas, e ao que temos que respectar e darlle a máxima tranquilidade posible. Pode ser observado dende a costa, acompañando unha embarcación, etc., pero debemos manter sempre unha distancia prudencial necesaria para a seguridade de ambos", explica a entidade.

O contacto cun cetáceo pode ter consecuencias directas no relativo á seguridade física e de saúde. Os humanos poden causar danos na súa pel coas uñas, aletas ou outros elementos duros que estean en contacto. Os arroaces son animais moi grandes, estímase un peso de 400 kg, e son moi fortes, polo que mesmo poden golpear involuntariamente. Ao ser mamíferos poden contaxiar enfermidades pulmonares e epidérmicas no contacto directo.

Pode trasladarse información sobre a presenza do cetáceo, consultas e incidencias ao teléfono da Rede de varamentos 686 989 008 ou ao 112. Convén atender as recomendacións de boas prácticas na súa presenza e respectar as recomendacións de Protección Civil, voluntarios ou forzas da orde, se se atopan no lugar de avistamento, mar, praia ou porto.

Non se lle pode ofrecer comida, chamar a súa atención ou meterse intencionadamente na auga ao seu carón. Débese evitar o contacto físico co animal, non tratar nunca de tocalo nin de aproximar as mans, observalo a distancia sen achegarse, non entrar deliberadamente no seu radio de contacto, e respectar a súa área restrinxida de descanso cando estea nun porto.

Diante dun comportamento incómodo pola súa parte, débese saír da auga e afastarse do seu contacto. Se se está nunha embarcación, non se debe aproximar a el nin interromper o seu comportamento e non se debe cambiar de dirección ou velocidade de xeito brusco.