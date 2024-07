Educación e a ANPA do Instituto de Brión acordan adscribir dous profesores máis

A Consellaría de Educación e a ANPA Pedra Viada do Instituto de Brión chegaron a un acordo este venres para, finalmente, dotar ao centro dun total de 46 docentes, incluíndo o profesor de relixión e o profesional de apoio que reclamaban dende o citado colectivo de pais e nais.

Nesta reunión, á que tamén asistiu a directora do IES, a Xunta de Galicia tamén estableceu que, unha vez comece o curso, revisarán a posibilidade de admitir un docente de apoio máis ao centro, ademais de comprometerse a revisar as necesidades e números reais do instituto xa o vindeiro curso escolar 2025-26 e conceder, en base aos datos e número de alumnado, os profesores que precisen

Revivir pantasmas do pasado

Educación, nun primeiro momento, asignoulle ao centro escolar de Brión, corenta e catro docentes, tres menos dos que, segundo a ANPA, eran necesarios para o correcto funcionalmento do centro e, sobre todo, dunha educación de calidade e equidade. Non é a primeira vez que acontece esta situación no Instituto brionés, pois hai 6 anos, familias e alumnos chegaron a realizar encerros dentro do centro para reclamar o número de profesores que realmente lles correspondían para levar a cabo unha educación de calidade.

Este ano, o IES de Brión conta cun total de 505 matrículas, 20 máis que o pasado curso e, en canto ao alumnado con necesidades especiais, a suba deuse en todos os cursos pero, en especial, en 1º da ESO, onde a cifra se incrementou nun 17%. Dende Pedra Viada apuntaban que “se reducimos o número de profesorado, as horas lectivas van ir ao límite e repercutirán na calidade asistencial destes rapaces”, remataban.

Transporte, a materia pendente

Unha das principais demandas que leva esixindo o centro é poder contar cun transporte escolar público de calidade para todos os seus alumnos. Ante a o aumento de rapaces e rapazas que proveñen doutras zonas de fóra do Concello, hai dous anos tomouse como solución provisional a decisión de que a liña de autobús interurbana que une Brión, Bertamiráns e Santiago, realizara un servizo adicional nas horas de entrada e saída do Instituto brionés.

Dende a ANPA apuntan que esta cuestión é un tema que está pendente de resolver pois, ademais de provocar que haxa alumnado que chegue tarde ou non colla o autobús en hora, este servizo é un dos principais motivos de retraso nesta frecuencia de transporte público, unha das máis demandadas nos concellos límitrofes coa capital galega.