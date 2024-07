O Pino calienta motores para celebrar su Festa do Galo Piñeiro e Mostra Cabalar el 3 y 4 de agosto

El Concello de O Pino acogerá el 3 y 4 de agosto la edición número 23 de la Festa do Galo Piñeiro e Mostra Cabalar, con Arca como epicentro y el honor de ser reconocida como Festa de Interese Turístico de Galicia. La noticia llega después de la celebración, con casi 900 vecinos asistentes, de la Xuntanza dos Nosos Maiores, que tuvo como marco el área recreativa de A Madalena, y en la que se homenajeó a cuatro mujeres nacidas entre 1929 y 1930.

Comenzando por la exaltación prevista para agosto, la Festa do Galo Piñeiro e Mostra Cabalar de O Pino llegará hasta Arca el 3 y 4 del próximo mes incluyendo un espectáculo de motocrós, con el campeón español Pedro Moreno y el inglés Greg Rowbottom; el concierto de la Banda de Música de Arca y el grupo Ailá, así como la muestra Artesanía no Camiño que, junto al espectáculo ecuestre de Paco Martos, completan este año el cartel. Por supuesto, habrá exposición y premios para las mejores aves y equinos.

Desde la organización destacan que "a festa inclúe tamén obradoiros, actividades infantís, degustación de galo, o tradicional xantar popular e sobre todo moita troula e moita música; ademais, este ano tamén se levará a cabo a feira de Artesanía no Camiño, co obxectivo de amosar o labor de todas as persoas que traballan en prol da conservación das tradicións e da cultura da contorna". En cuanto a las entradas para la comida del domingo 4, pueden adquirirse en los locales de restauración del municipio a un precio de 25 euros hasta el viernes 2 de agosto.

En lo que atañe a la mencionada reunión de los mayores, y justo antes de la comida, el regidor Manuel Taboada; el director xeral de Maiores, Antón Acevedo; y ediles del gobierno local entregaron sendos reconocimientos a cada una de las homenajeadas. Así, las placas conmemorativas y ramos de flores recayeron en Manuela Miras Fandiño, natural de Gonzar, que cumplió 95 años el pasado 26 de mayo; para María Mercedes Salvado Vigo, de la parroquia de Budiño, que el 23 de marzo celebró su 94 aniversario; para Josefina Sanjiajo Jallas, también de Budiño, que alcanzará las 94 primaveras el 4 de agosto; y, por último, también se rindió tributo a Carmen Parada Aguiar, que nació en Arca el 26 de diciembre de 1930.

En el evento actuó, asimismo, la Banda de Música de Arca, dirigida por Andrés Pérez, mientras que la eucaristía al aire libre estuvo oficiada por el cura de Budiño, Javier Pose Bouzas.