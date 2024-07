Ames acomete unas mejoras en sus dos pabellones que obligan a cerrarlos al usuario hasta septiembre

El Concello de Ames ejecuta, con cargo al POS+ 2021 y 2022, obras de reforma en los pabellones polideportivos de Bertamiráns y Milladoiro por 263.551,59 euros. En concreto Excavaciones y Transportes Ivanca SL acomete la mejora del tejado por 169.050,59 euros de las instalaciones en la capital municipal y Kaizen Management SL la de las condiciones térmicas y acústicas en las de la mayor urbe maiana por 94.501 €. Lógicamente, ambos inmuebles se cerrarán al público, con previsión de reabrir en septiembre.

Según la concejala de Deportes, Susana Señorís, “estas obras son moi importantes porque van paliar certas deficiencias que tiñan os dous pavillóns municipais dende hai tempo. Estas instalacións municipais son moi empregadas por asociacións e clubs deportivos ao longo de todo o ano, polo que é necesario que estean nas mellores condicións posibles. No pavillón de Bertamiráns nunca se fixo unha reparación importante na cuberta. Debido a iso trátase dunha obra importante e moi necesaria na que se executará un cambio total da cuberta. No pavillón do Milladoiro vaise a mellorar a acústica da instalación e a sensación térmica”.

Las obras de reparación de la cubierta del pabellón polideportivo de Bertamiráns, sufragadas a través del POS+2022, se deben a que el inmueble presenta algunas deficiencias provocadas por el paso del tiempo, tales como humedades o filtraciones de agua, que dificultan el uso de las instalaciones en épocas de lluvia. Para solucionar estos daños, se va a rehabilitar de manera integral el sistema de cubrición del edificio, renovando toda la envolvente metálica que conforma la cubierta y parte de las fachadas, y sustituyéndola por una nueva de panel metálico.

Este nuevo sistema de cubierta estará formado por un panel nervado de acero galvanizado y prelacado en poliéster por las dos caras, de 0,5 milímetros de espesor por el exterior y de 0,4 milímetros por el interior, y con aislamiento de poliuretano de 30 milímetros de espesor. Dicho sistema irá acompañado de la colocación de tapajuntas de acero y de otros elementos de fijación. Del mismo modo, en la cubierta se instalarán también paneles translúcidos de policarbonato polivalente alveolar de 30 milímetros de espesor y con protección UV por el exterior.

Paneles en la fachada

Por otra parte, en la fachada se colocarán paneles de chapa simple de 0,6 milímetros de espesor, de acero galvanizado y prelacado con acabado de resina en poliéster siliconado por el exterior, previa instalación de una estructura auxiliar realizada en omega de 30 milímetros. Para la evacuación de las aguas pluviales se procederá a la colocación de un caleiro de 0,6 milímetros de espesor de acero galvanizado y prelacado con acabado en resina de poliéster siliconado y colocado sobre soportes. Las bajantes de PVC tendrán 125 milímetros de diámetro.

Y, por otra parte, las obras para realizar mejoras térmicas y acústicas en el pabellón polideportivo del Milladoiro, a través del POS+2021, llegarán tras comprobar que el edificio presenta un buen estado de conservación, aunque se detectaron algunas fisuras y desconchados puntuales en la parte inferior de los paramentos verticales. Asimismo, se puntualiza que el cierre exterior carece de aislamiento. De este modo, se ejecutará al trasdosado interior de los muros verticales que delimitan la pista polideportiva, así como lo del que existe bajo las gradas, con el objetivo de crear una unidad bien definida estéticamente y de aumentar el confort acústico.

Unos 3.600 carnés para las piscinas

Sin salir de la misma concejalía de Deportes de Ames, con Susana Señorís al frente, el departamento emitió alrededor de 3.600 carnés de usuario para emplear las piscinas municipales descubiertas de Bertamiráns y Milladoiro. En concreto, 1.100 corresponden a abonos familiares, 196 a abonos individuales de adulto, 102 son abonos individuales para mayores de 14 años, y 6 abonos para menores de 14 años. Tanto las piscinas municipales como el área recreativa de Tapia permanecerán abiertas hasta el próximo 15 de septiembre.

Según Señorís, las piscinas descubiertas situadas en las dos urbes y el área recreativa de Tapia, que se encuentra en el margen del río Tambre, “convértense durante os meses de verán en lugares moi concorridos por todos os veciños e veciñas de Ames. Estas instalacións preséntanse como grandes alternativas aos areais da costa galega”, destacaba.

El horario de apertura de las piscinas de Milladoiro y Bertamiráns va de 11.00 a 21.00 horas, de lunes a domingo, mientras que la playa fluvial –gratuita y de acceso libre– está abierta de 15.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes, y los sábados y domingos, de 11.00 a 21.00 horas. Todas cuentan con socorristas y también vigilantes.

