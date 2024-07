Una exposición de 60 fotos inéditas repasará la vida social, empresarial y cultural de Ribeira de 1901 a 1930

El Museo del Grabado de Ribeira acogerá a partir del 2 de agosto una exposición de 60 fotos inéditas realizadas entre 1901 y 1930 por un empresario local, Manuel Cores García, y que ofrecerán una generosa panorámica histórica de la vida social, cultural, política y empresarial del municipio en esa época.

Las imágenes fueron recuperadas a través de los negativos de cristal conservados por su nieto, el historiador Daniel Bravo Cores, y que también se expondrán. Una carpintería de ribera de los años veinte, una panorámica de Ribeira dende A Insua, escenas de costumbres, retratos, ferias de ganado, la antigua casa consistorial (de estilo colonial), el orfeón, los equipos de fútbol…

Pero si algo conmoverá al público serán las fotografías de difuntos, una costumbre de principios del siglo pasado por la que el muerto era fotografiado con sus familiares para tener una imagen de recuerdo o poder enviarla a quienes estaban en la emigración. La colección irá acompañada de una introducción de Daniel Bravo y textos de Ciprián Rivas que contextualizan las imágenes en su época histórica.

Manuel Cores, izquierda, y su esposa María Cores (eran primos) en su tienda de textiles / Manuel Cores García

Manuel Cores era empresario exportador de pescado en fresco (su principal negocio) pero tenía también tiendas de textiles y durante un tiempo se dedicó al transporte de mercancías y pasajeros por la ría de Arousa. Era asimismo un gran fotógrafo aficionado. En su juventud emigró a Argentina, donde trabajó en un banco. “Eu tiven nas miñas mans a súa cámara de fotos de madeira con capuchón de terciopelo cando era neno”, recuerda Bravo.

Algunas de las imágenes fueron trucadas haciendo el efecto de fotos de estudio, con fondos ficticios.

“Ao despuntar o século XX, Ribeira coñeceu unha etapa de puxanza que tivo o seu correlato na transformación da súa fisionomía urbana e da súa poboación. Ata 1900 o núcleo orixinario concentrábase no extremo suroeste da Ribeira actual, en torno á vella igrexa parroquial situada na actual Praza de Compostela, e abarcaba os barrios de Touro ou Lacada, Bandourrío, Pombal e Amarelle. Periféricos eran os barrios illados do Rueiro, Laxes do Castelo, Padín/Fondevila, e máis lonxe aínda os de Deán Grande, Deán Pequeno e O Caramecheiro”, señala Daniel Bravo.

Una de las fotos de la exposición que se inaugurará en el Museo del Grabado / Manuel Cores García

En 1905 había en los 25 kilómetros del tramo de costa del municipio 28 fábricas de salazón y 8 conserveras.

Daniel Bravo Cores (Carreira, 1955), que este domingo será nombrado Percebeiro de Honra en el marco de la XXV Festa do Percebe de Aguiño, es autor de, entre otras publicaciones, Historia de Ribeira, una singladura de 800 años; As xoias barrocas de Boiro; y Ribeira, alcaldes para un siglo.