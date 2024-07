Malestar en Ames por los orines de perros en el nuevo mobiliario urbano y el vandalismo con tintes homófobos

La llegada del buen tiempo parece actuar como acicate para las acciones vandálicas en Ames, y desde el ejecutivo local socialista vuelven a condenar los comportamientos incívicos de los propietarios de mascotas, que les permiten orinar en el mobiliario urbano, pero también de los individuos que, sin demasiadas luces, se dedican a vandalizar la decoración reivindicativa del Orgullo que embellece los accesos a localidades como la de Milladoiro. Se trata de acciones recurrentes en el tiempo que se están intentando paliar con llamadas al civismo... y denuncias ante las fuerzas del orden.

Así, era el propio regidor Blas García quien divulgaba que “fai unha semana que colocamos as novas xardiñeiras novas na Avenida da Maía, na obra nova de mellora das beirarrúas, e a gran maioría xa lucen cheas de mexadas de cans, ao igual que as farolas e as fachadas dos edificios”. A su juicio, constituye “unha guarrada que teñamos que convivir cos oríns dos cans, aínda que a culpa é dos humanos que non saben coidar e atender as necesidades das súas mascotas”. Por ello, hace unas semanas se reactivaba una nueva campaña de sensibilización que, bajo el lema Non é culpable, ponía el foco en los dueños de mascotas para evitar la contaminación visual, olfativa y acuática de orines y excrementos animales, al tiempo que se advertía de un refuerzo de la vigilancia policial y de la imposición de multas de entre 500 y 10.000 euros.

“É bo lembrar que as mascotas grazas á Lei de Protección Animal teñen moitos dereitos, pero tamén é bo lembrar que os e as propietarios teñen obrigas, como a de evitar que os animais depositen os seus excrementos e oríns nos lugares habituais de paso das persoas”, con la obligación de retirarlos en el primer caso y de lavarlos con agua en el segundo.

Pintadas que censuran

Y sobre las pintadas que intentan tapar los mensajes a favor del movimiento LGTBIQ+ en los indicadores de entrada a las urbes, el mandatario local tiene claro que se trata de “individuos retrógrados que non respectan a liberdade individual nin colectiva das persoas”, aunque del mismo modo ha querido trasladar a estos sujetos que no van a cejar en la visibilización del movimiento en las señales indicadoras, ya que “se o ano pasado tiñamos dúas, este ano xa temos cinco. E que todo o mundo lembre que Ames a quen ames, faino con orgullo”, afirma. Y por si a los autores tenían alguna esperanza de que su suerte de censura funcione, les aclara que “lles queda moito que aguantar e moita pintura que gastar”.