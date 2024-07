Teresa Villaverde, alcaldesa de Lousame: “Na miña axenda non estivo nunca nin está hoxe o tema da fusión con Noia”

_Hai uns días nestas, mesmas páxinas, o alcalde de Noia, Santiago Freire, dicía que, chegado o momento, habería que abordar o tema da fusión entre Noia e Lousame. Tamén está ese asunto na axenda da rexedora de Lousame?

_A alcaldesa de Lousame non tivo nunca nin ten na súa axenda a día de hoxe o tema dunha fusión con Noia nin nada parecido. O que teño presente na miña axenda son os problemas de Lousame. Cada un que mire o que ten na súa axenda. Na miña está Lousame, que xa é bastante.

_Sorprendéronlle, daquela, esas palabras do alcalde noiés que, ademais, é compañeiro seu de partido?

_Xa levo tempo en política e case nada me sorprende.

_Tivo ocasión de falar con el estes días do asunto?

_Non. Falaremos, pero ninguén me presionou nunca sobre este tema. Da fusión falouse na inauguración da rotonda que comunica Noia con Santiago, e non foi ninguén do meu partido. Non sei o que pode pasar nun futuro, pero a día de hoxe non está na axenda.

_En todo caso, de abordarse ese debate, como tería que ser unha fusión entre Noia e Lousame para que puidera ter o seu visto bo?

_Primeiro, Lousame e Noia xuntos non chegarían aos 25.000 habitantes, que sería onde podería darse un aumento dos ingresos. Segundo, eu quero que os meus veciños teñan as mesmas prestacións que na actualidade ou máis. E, terceiro, creo que hai moitos concellos máis pequenos que Lousame onde si podería darse ese debate.

_Como sucede en case todos os concellos, Lousame perde poboación ano a ano. Pero teñen ao seu favor a súa situación xeográfica, moi preto de Santiago, e que están moi ben comunicados. Non pode axudar iso a sumar novos habitantes?

_Aínda que se perde poboación, porque hai casas que se deshabitan e as familias vanse facendo máis pequenas, si hai demanda de vivenda unifamiliar, de xente que traballa noutros lugares e está construíndo alí. Axudaría moito ter un lugar onde puideran instalarse pequenas empresas que están interesadas en asentarse en Lousame.

_Precisamente por aí vai un dos reproches que lle fai a oposición: que o seu goberno non é quen de poñer no mercado máis solo industrial...

_Nós temos unha zona reservada para desenvolver un polígono industrial, pero agora vemos que hai moitas empresas pequenas que se queren instalar en Lousame. E niso estou, pero non me gusta vender fume. Si podo dicir que estou traballando no proxecto dun polígono empresarial máis pequeno, que sexa sostible e que non rompa coa contorna, para poder acoller esas empresas.

_Xa hai emprazamento para ese pequeno polígono empresarial?

_Estaría na parroquia de San Xoán de Lousame, próximo a Berrimes e Portobravo.

_E que faría falta para desenvolver o gran polígono industrial previsto no PXOM?

_Non é fácil. Eu fago un chamamento ás administracións superiores para que nos permitan desenvolver eses pequenos polígonos, porque a zona da ría de Muros-Noia á que pertenzo necesita un revulsivo para poder gañar poboación. E en canto ao gran polígono industrial que se pode poñer en marcha en Lousame, os concellos deberiamos ter visión comarcal, porque aínda que Lousame cobrara o Imposto de Actividades Económicas, a xente que estivera traballando nese polígono faría as súas compras noutros concellos. Deberiamos traballar por algo que nos favoreza a todos e que contribúa ao desenvolvemento da comarca, e non estar pelexando cada un por ter o seu propio polígono industrial.

_Xa que fala da comarca, como van as cousas na Mancomunidade Serra do Barbanza? Tamén vai haber suba na contía que pagan polo lixo, como ocorre con Sogama?

_Si. Fíxose un reparto de como deben subir as cotas, pero non estamos de acordo, cremos que é inxusto. Pagabamos 170.000 euros ao ano e pasamos a pagar máis de 400.000. A suba é inasumible e temos presentadas alegacións ao respecto.

_Outro asunto candente: o proxecto da mina de San Finx, que agora mesmo está paralizado. Que cre que vai pasar con el?

_A empresa tiña que facer unha serie de traballos previos para poder pedir a Declaración de Impacto Ambiental. Eu estaba a favor de que a empresa fixera esa depuración das augas que lle pedía a Xunta, que finalmente non se fixo, e que retirara a balsa de auga que alí había. Pero esas persoas que se opuxeron ao proxecto serán as mesmas que despois pedirán que se faga a depuración e se retire a balsa. A cuestión é: unha vez que a empresa non pode traballar, con que cartos se faría iso? Con fondos públicos. Augas de Galicia estivo facendo un control rigoroso. Por desgraza, este ano o marisqueo tivo moitos problemas, pero a mina non tivo nada que ver, porque nela non se estivo traballando.

_Gustaríalle entón que se retomara o proxecto?

_Se se fan os traballos previos e a empresa cumpre cos requisitos da Declaración de Impacto Ambiental, como non imos estar de acordo? Aí o que hai é moita hipocrisía. O wolframio é un material estratéxico, pero non vexo que ninguén deixe de poñer un implante dental, que non teña coche e milleiros de cousas máis. Preferimos que o mineral veña de países subdesenvolvidos onde son os nenos de 8 e 10 anos os que van traballar ás minas?

_Puido ter que ver a súa postura sobre a mina con que perdera un concelleiro nas municipais?

_Pode ser que influíse o desgaste, pero, se tivo que ver coa mina, asúmoo. Non vou dicir o que non penso para gañar votos. Eu son así.

