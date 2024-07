Ames fija la inauguración de la humanización de Milladoiro y del mercado de Bertamiráns para 2027 como Ciudad de la Ciencia

El Ayuntamiento de Ames renovará la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, según les confirmaba la propia ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, estos días. De tal forma, se suma a los 90 ayuntamientos que integran la Red Innpulso, incluyendo a Santiago y Ribeira. Pero para entrar en el selecto club, se ha tenido que elaborar una memoria de proyectos vigentes y planes entre los que se incluye, y fecha, para 2025 la construcción o adaptación del centro de formación en energías renovables, así como la instalación de cámaras en el polígono, mientras que en 2027 se inaugurará la humanización de Milladoiro y el mercado de Bertamiráns.

As consta, dependiendo por supuesto de imponderables o retrasos sobrevenidos, en la Memoria Renovación Ciudad de la Ciencia e Innovación que se ha presentado ante instancias estatales, y en la que también se cita y estima para el periodo 2025-2027 el desarrollo y ejecución de programas de asesoramiento y seguimiento de la implementación de proyectos de comunidades energéticas, así como el desarrollo de las actividades y proyectos del Ames AV Lab para iniciativas audiovisuales, incluyendo la selección y aceleración de hasta quince iniciativas. Por otro lado, para 2025 está previsto que comiencen las obras de reestructuración viaria y señalización para mejorar la movilidad en Novo Milladoiro, un plan que rematará con el fin de obras en 2026 por 175.525 euros.

La renovación de la citada distinción le permite al Ayuntamiento de Ames seguir manteniendo la condición de miembro de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), hecho que favorece la actividad que ya viene desarrollando de manera importante en el campo de la investigación y del desarrollo de la innovación. Además, sirve para optar a nuevas inversiones, organizar foros sectoriales, y eventos de referencia en innovación.

Esfuerzo modernizador

Esta distinción premia a aquellas ciudades que realizan un importante esfuerzo para potenciar las infraestructuras innovadoras científicas, tecnológicas y sociales, lo que permite despejar el camino hacia un cambio de modelo económico. Supone, asimismo, un incentivo más para las urbes líderes que promueven inversiones en infraestructuras que redunden en la sostenibilidad económica y mejoren el patrón de crecimiento basado en el conocimiento y la innovación.

Los reconocimientos se conceden atendiendo la tres categorías por habitantes. Así, se otorgan distinciones para municipios de hasta 20.000 habitantes; de 20.001 a 100.000 (caso de Ames); y de más de 100.000.

El Concello de Ames organiza anualmente diferentes proyectos que se enmarcan dentro de la Red Innpulso, como son la jornada de innovación InnovAmes. Y en febrero llegaba la tercera edición de esta jornada de modernización dirigida a empresas de Ames y al alumnado de los centros de enseñanza. Allí estuvieron presentes grandes referentes de la innovación que conviven en el propio municipio, con la mira puesta en poner en valor los recursos y la capacidad de modernización local, fomentando la sinergia y la colaboración entre las empresas, y dando a conocer al público general el capital empresarial local.

Además, con motivo de la conmemoración del Día da Mulller e da Nena na Ciencia, del 20 a 23 de febrero se realizó el Roteiro Maker, a través del cual una furgoneta organizó talleres itinerantes gratuitos para más 400 alumnos maianos.

Palabras de Morant

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, trasladaba al Concello maianao que “estoy convencida de que vuestra participación en la Red Innpulso es un valioso activo y que, gracias a la incorporación de la ciencia y la innovación en el día a día del municipio, lograremos mejorar la sostenibilidad, reducir la desigualdad y, en definitiva, mejorar la vida de todos los vecinos y las vecinas de Ames”.

Por su parte, el mandatario local Blas García destacaba “a importancia de renovar a distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación e que Ames siga pertencendo á Red Innpulso, porque para os concellos que apostan pola innovación, dita Red significa unha canle de comunicación e colaboración con outros concellos de Galicia e do resto de España”. Al hilo, García ponía en valor que “o parque empresarial do Milladoiro é un polo tecnolóxico e innovador non só no noso concello, senón tamén en Galicia e España, polo que temos que seguir poñendo en valor o talento e a capacidade das empresas amesás. Estamos estudando a posibilidade de crear unha xuntanza anual co sector tecnolóxico e audiovisual do municipio para impulsar novos proxectos e iniciativas”.

