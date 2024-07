Apoteósico Cristobaliño en Negreira con una capital abarrotada por King África

Negreira se convirtió este fin de semana en un auténtico hervidero de vecinos y visitantes con hambre de Carnaval, en un Cristobaliño 2024 que incluyó el apoteósico final de King África abarrotando la Praza do Concello, un año después de que Leticia Sabater también lo consiguiera.

La pintoresca jornada que puso en marcha la asociación Negreira Viva contó con unas Cristolimpiadas impulsadas desde el Concello para divulgar juegos tradicionales y distintas pruebas que tuvieron como marco el Parque do Coto. Ya el sábado tomaba impulso el programa de la citada asociación, con hinchables más el monumental (y colorido) desfile por la villa para acabar en la Praza do Concello con el tradicional certamen de playbacks Nicravisión, actuaciones de drag queens y de distintas charangas. Finalmente, se subía al escenario el argentino Alan Duffy que, en su rol de King África, no pudo más que agradecer el aluvión de asistentes: “Grandísima y espectacular noche en el Entroido de Verán celebrando O Cristobaliño”, confirmaba el domingo.

Desde la organización destacaron la buena marcha del programa "na que todos cumprimos", aportan desde la directiva de Negreira Viva. Además, "polo que nos dixo a xente, pode que nesta edición houbera un pouquiño máis de xente que na pasada", confirmaban.