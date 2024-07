Zas programa unha intensa Semana Cultural na antesala da Festa da Carballeira

O Concello de Zas organizou unha ampla Semana Cultural como antesala da 39ª Festa da Carballeira (que terá lugar os días 9 e 10 de agosto). Comezará o luns 5 ás 10.00 horas cun obradoiro de danza urbana dirixido ao público infantil no centro sociocultural.

Ese día haberá tamén, entre outras actividades, unha visita guiada ás capelas e fontes das romarías populares, guiada por Evaristo Domínguez (17.00) e unha observación astronómica dende a tumba do guerreiro Brandomil (Arca da Piosa) con Jorge Mira (saída ás 22.30 dende Santa Sía de Roma).

O martes 6 destacan un obradoiro de cociña saudable para o público infantil e o concerto de Maricarme Trad no campo do río.

O mércores 7 haberá, entre outras propostas, a inauguración do Encontro Atlántico de Festivais de Cinema nas Torres do Allo (11.30), a presentación dos Premios Fouciño (19.00) e cinema ao aire libre coa proxección de O Corno na praza consistorial ás dez da noite.

O xoves 8, por exemplo, será o PequeChef, obradoiro de cociña saudable para o público infantil, no centro sociocultural (18.00 horas).

E xa o venres 9 comezará ás 21.30 horas a 39ª Festa da Carballeira coas actuacións de Javi Maneiro, Amparanoia e Rebeliom do inframundo. A festa continúa o sábado 10 coa feira de artesanía, na que ao mediodía fará unha exhibición o artista Marcos Mariño, que realiza esculturas de madeira cunha motoserra; sesión vemú con mexilloada popular; actividades infantís e unha gran foliada.

Ese día, na Festa da Carballeira actuarán ás 12.00, A Gramola Gominola, Guadi Galego e Fanfarria Taquikardia; ás 18.00, Churía, Os Petadores, Brincadeira, O Fiadeiro e Xacarandaina; ás 20.30, De Ninghures; e ás 22.00, Os do fondo barra, The O’Reillys and The Paddyhats, Mondra e Storrentos.