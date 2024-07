Acordo unánime para sancionar á concesionaria do lixo de Carballo por incumprir os servizos mínimos

A Corporación de Carballo aprobou por unanimidade a proposta do goberno municipal para iniciar o expediente que permita impoñer sancións á empresa concesionaria do servizo de recollida e xestión do lixo polo incumprimento do contrato.

Todos os grupos coincidiron na gravidade da situación e na necesidade de adoptar as medidas necesarias para obrigar á empresa a prestar o servizo nas debidas condicións. Tamén foi unánime o desexo de que as negociacións entre empresa e traballadores, que xa teñen data para sentarse a dialogar, cheguen a bo porto e permitan dar por rematado este conflito laboral.

Para o goberno municipal (BNG), o servizo de recollida de residuos “é esencial” para a comunidade e o mantemento “dunhas condicións esenciais de salubridade durante as xornadas de folga reviste interese xeral”. Segundo o informe emitido pola Policía Local non se cumpriron os servizos mínimos por parte da empresa adxudicataria.

Os servizos técnicos municipais consideran que a infracción debería ser tipificada como moi grave, polo que, coa actualización do IPC previsto tamén no contrato, a sanción á adxudicataria podería ir desde os 32.648,92 ata os 326.477,87 euros, segundo sinalan dende o Concello.