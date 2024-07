Amicos empodera con formación a mujeres con discapacidad o en riesgo de exclusión

Amicos también dio a conocer su programa Pioneras, en este caso a nivel autonómico y cuyo objetivo es fomentar la igualdad y la inclusión de mujeres con discapacidad del rural, en el ámbito de la formación y el empleo ambiental y sostenible. Con él se brindará apoyo psicosocial a 60 mujeres, con la previsión de alcanzar como mínimo una inserción laboral del 50% en los sectores verde y de economía circular.

Por otra parte, Xoán España divulgó los resultados de las cien encuestas que permitieron obtener un primer diagnóstico para conocer las barreras, necesidades e intereses del colectivo al que se dirige la iniciativa.

“Nos hablaron de las dificultades de movilidad y de conciliación, pero me impactó algo que remarcaron muchas mujeres con discapacidad y de lo que tomamos nota: la soledad y el aislamiento social. Preguntadas sobre su interacción social, las respuestas eran muy tenues. La lucha contra la soledad no deseada de las mujeres con discapacidad es algo en lo que tendremos que trabajar los próximos años, promoviendo una participación social activa. Es algo que a veces damos por hecho, y no es así”, dijo Xoán España.