Deseñan en Padrón o dispositivo de seguridade da Volta a España

A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, e o alcalde de Padrón, Anxo Arca, presidiron a primeira reunión que a Xunta Local de Seguridade celebra no municipio dende 2018. Na xuntanza analizáronse datos relativos ás medidas de seguridade cidadá e abordouse o dispositivo especial que se establecerá o 28 de agosto durante a celebración da etapa da Volta a España, que comezará e rematará en Padrón.

María Rivas informou que o dispositivo de tráfico contará con 35 axentes, 20 motos e 10 vehículos. Tamén estará a agrupación de Seguridade Cidadá, todo coordinado dende un posto de mando avanzado. Destacou ademais que a taxa de criminalidade de Padrón situouse en 36 delitos por cada mil habitantes, moi por debaixo da media estatal (51).

Rivas subliñou a mellora no nivel de esclarecementos do ano 2023, que aumentou un 5% no caso das estafas e un 2,81% no resto de infraccións penais. Anxo Arca avogou por normalizar as reunións da Xuntal Local para “mellorar a seguridade”.