Negreira estrena el renovado campo de Cepelo con césped artificial para uso intensivo y certificación FIFA

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis, presidieron la inauguración del nuevo terreno de juego del campo de fútbol municipal de Cepelo, que acaba de renovar el césped artificial, por 200.000 euros y con cargo al Plan Único.

El campo dispone de una nueva superficie de hierba artificial de última generación, con certificación FIFA Quality Pro, que permite un uso intensivo y cómodo por parte de los equipos locales que entrenan y juegan en esta instalación deportiva.

En su discurso inaugural, Formoso puso de manifiesto “o compromiso da Deputación con Negreira” con “importantes” inversiones en el entorno, como pueden ser las de la carretera a Pontenafonso, las sendas de Urdilde y Marco do Cornado o la renovación de esta instalación deportiva. “Con este, son máis de 100 os campos de fútbol da provincia que foron mellorados con investimentos do Plan Único”, apuntaba Formoso, haciendo hincapié en “o traballo permanente do alcalde para trasladar á Deputación todas as demandas e necesidades do municipio”, añadió.

Palabras del regidor

A su vez, el mandatario local, Manuel Ángel Leis, agradeció la colaboración provincial para renovar o campo de fútbol, construido en 2007. “Este campo foi inaugurado hai 17 anos polo presidente Salvador Fernández Moreda e hoxe, con Valentín González Formoso como presidente, volvemos a darlle as condicións necesarias para que os nosos equipos podan xogar e adestrar aquí”.

“Coa renovación desta instalación deportiva dámoslle a Negreira o que merece”, continuaba Leis, al tiempo que puso en valor que “Negreira é un referente na comarca en deporte, grazas a un gran traballo das escolas deportivas municipais e á mellora das infraestruturas, moitas delas coa colaboración da Deputación”. Para finalizar, se descubrió una placa ante los vecinos y representantes del PP, PSOE y BNG, estrenándose el renovado terreno con un partido amistoso entre dos equipos femeninos locales.