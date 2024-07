Natalia, de ‘O.T.’, un festival Remember e a Panorama, na Xunqueira de Cee

As festas patronais da Virxe da Xunqueira animarán Cee, do 13 ao 17 de agosto, con boa música e moita diversión. O sacerdote Manuel Antonio Coucieiro será o pregoeiro, o día 13 ás 21.30 horas, nun acto amenizado pola Banda de Gaitas de Paramos. O día 14 a música correrá a cargo de América de Vigo e o Festival Remember, e o 15, día grande da Xunqueira, haberá pasarrúas coa charanga O Rumbo, concertos da Banda de Música de Cee e verbena con Cinema e Ritmo Joven, ademais de sesión de fogos de artificio.

Cartel promocional das Festas da Xunqueira de Cee / Cedida

O día 16 actuarán a charanga Peta Forte, a Banda de Santa Cruz de Ribadulla, a orquestra Extremo e La Mega CDC, e a medianoite terá lugar o concerto de Natalia, a artista de Operación Triunfo. As festas rematarán o día 17 cunha macro sesión vermú, xogos para os máis pequenos e verbena con Panorama e La Mega CDC.

A alcaldesa, Margarita Lamela, e a presidenta da comisión de festas, Verónica Bonilla, presentaron a programación no Concello, na compaña de edís e outros membros da organización. A rexedora asegurou que "detrás desto hai moito traballo, un labor conxunto do Concello e da comisión de festas para que en Cee todo esté perfecto para poder vivir as festas da Xunqueira". Sinalou ademais que se instalarán baños públicos e un punto violeta para combater a violencia de xénero.

Serxio Romero, Margarita Lamela e Verónica Bonilla presentando as festas / J. M. R.

Pola súa banda, o concelleiro de Festas, Serxio Romero, asegurou que "estamos diante dun dos mellores carteis da Costa da Morte, dadas as datas, os prezos e a alta demanda nesta semana de agosto". Verónica Bonilla, presidenta da comisión de festas, agradece o apoio da alcaldesa, do Concello, de veciños, empresas e comercios "pois sen a súa axuda non sería posible facer as festas da Xunqueira".