Cee redeseña o mercado municipal co fin de convertelo en revulsivo comercial e turístico

A subdelegada do Goberno, María Rivas, acompañada da alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, supervisou as obras de transformación do mercado municipal, coas que se pretende convertelo nun revulsivo para o comercio local e o turismo.

Esta actuación non só atende unha demanda veciñal, senón que tamén “axudará á mellora do dinamismo económico de Cee”, apuntou María Rivas. As obras, orzamentadas en 1,32 millóns de euros, están financiadas cunha subvención de 1.057.979 € do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo (o 80%). Está previsto que rematen en decembro.

Rivas presidiu tamén en Cee a Xunta Local de Seguridade para concretar o dispositivo da Xunqueira / D. G.

O proxecto de reforma integral contempla a creación dun espazo gastronómico, zonas de exposicións e de artesanía e unha área de descanso e de promoción do Camiño de Santiago, ademais de melloras da envolvente térmica, do illamento acústico e da iluminación.

Por outra banda, María Rivas lembrou que o Goberno central leva investidos “máis de 3.827.000 euros no concello de Cee para mellorar a vida das súas veciñas e veciños”.