Enchendo un baleiro no corazón: 40 anos da Festa do Emigrante

O Concello de Val do Dubra festexa, do 1 ao 3 de agosto, o 40 aniversario da Festa do Emigrante, unha conmemoración que deu comezo no ano 1984 co fin de recoñecer e celebrar a sensibilidade e a importancia da emigración. Un evento de referencia no calendario de festexos da contorna; unha homenaxe que, ademais de sumar novos visitantes, é punto de encontro fixo da meirande parte de veciñanza da comarca ao sentírense identificados co sentir da emigración.

Trátase dun acontecemento que naceu do cariño e da morriña pola nosa xente que, en tempos de incerteza, tivo que marchar na procura dun futuro mellor e tamén para recoñecer esa esquecida resiliencia feminina; un labor esencial xa que as mulleres quedaban aquí coa familia e coidando das terras. Nun momento histórico onde a emigración era unha realidade para tantas persoas, esta festa municipal emerxeu como un aperta simbólico a quen fixo da distancia unha ponte para seguir unidos.

Foi a Corporación Municipal de 1984, presidida por José Pombo Grille, a que tomou a decisión de instituír esta festividade, encargando a creación dunha obra conmemorativa ao escultor dubrés José Castiñeiras, moi recoñecido pola súa traxectoria artística. Hoxe en día, esta escultura é un referente en toda a comarca, destacándose pola súa relevancia e popularidade.

Neste corenta aniversario, Val do Dubra inaugurará unha exposición xunto coa venda de pinturas de José Antonio Martínez, un veciño emigrado en Xenebra, que amosará a súa arte coma unha imaxe reflectida da experiencia migratoria. Asemade o programa incluirá unha ampla gama de actividades pensadas para todos os públicos que arrincarán no serán do xoves 1, coa tradicional Festa da Cervexa, que neste ano celebra a súa XXXVI edición e contará coa actuación dos grupos D'Crooners Band e Leite con Jalletas.

O venres 2 comezará cun acto oficial de inicio das festas que terá lugar diante da Casa do Concello ás 13.00 h. coa actuación da asociación dubresa de música tradicional Regueifa; logo da misa solemne das 12.00 horas.

Na tardiña chegarán as competicións populares, que suman ano tras ano maior participación. Terá lugar o xa famoso Jran Prix no que as peñas poderán gozar dunha serie de retos para logo rematar cunha cea da Asociación Cultural Emigrante en colaboración coa S.D. Dubra. A partir das 23.00 h. comezará a verbena coas actuacións da orquestra Miramar e Cuarta Calle e da disco móbil Plan B.

O sábado 3 seguirán os festexos pola mañá co Torneo de Petanca e o pasarrúas coa charanga Os Jalácticos. Chegada a hora do xantar, gozaremos da sardiñada popular na Carballeira do Campo da Feira de Bembibre onde xuntos bailaremos ao ritmo da charanga e pola tarde será o Torneo de Xadrez (na carpa situada nas inmediacións da Casa do Concello) e tamén haberá música de rúa e monicreques con “Os Monifates”. Ás 19.00 h. disputarase o Torneo de Fútbol Emigrante entre a S.D. Dubra – R.C. Deportivo (xuvenil división de honra). O peche da festa será sobre as 23.00 horas co concerto de Monoulious DOP e o broche final virá coas actuacións de La Oca Band e da disco móbil EME Music.